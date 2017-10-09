Apple’ın iOS Güncellemeleri ile Eski Modelleri Yavaşlatmadığı Ortaya Çıktı

Popüler benchmark uygulaması 3DMark’ın geliştiricisi Futuremark, Apple’ın yeni işletim sistemi ile eski modelleri yavaşlattığı iddiasını çürüttü.

Futuremark yıllar içerisinde topladığı verileri yayınlayarak Apple’ın iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 7 modellerinde herhangi bir yavaşlama yaşanmadığını açıkladı.

Yayınlanan ara güncellemeler ile bazı performans düşüşleri ya da performans artışları olabiliyor. Ancak genel kanının aksine yayınlanan her yeni iOS güncellemesi eski modelleri herhangi bir şekilde yavaşlatmıyor. Yayınlanan 3D benchmark testleri de bunu kanıtlar nitelikte. Yayınlanan verilere göre 2013 yılında piyasaya çıkmış olan iPhone 5s kabaca 1.5 yıl önce nasıl çalışıyorsa bugün de öyle çalışıyor.