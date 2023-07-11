Apple, iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 işletim sistemlerindeki bir güvenlik açığını düzeltmek için hızlı bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, kullanıcıları potansiyel saldırılardan korumayı amaçlayan Apple’ın Hızlı Güvenlik Yanıtı sisteminin bir parçası. İşte güncellemeye ait detaylar!

Bu Güncellemeyi Sakın Atlamayın!

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güncellemesi WebKit’teki önemli bir güvenlik açığını gideriyor. Bu güvenlik açığı, web içeriğinin işlenmesi sırasında rastgele zararlı kod yürütülmesine neden olabiliyor. Neyse ki Apple hemen konuya el atmış. Güncelleme, iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 işletim sistemlerinde kullanılabilir durumda.

Apple, güvenlik açığını hızla ele almak için hızlı güvenlik yanıtı güncellemesini Pazartesi günü yayınladı. Bu güncelleme, WebKit’teki açığı kapatmayı ve kullanıcıları olası saldırılardan korumayı amaçlıyor. Apple, bu güvenlik açığının aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapor aldığını belirtiyor. Bu nedenle eğer bu açıktan etkilenmiş olduğunuzu düşünüyorsanız bu geüncellemeyi hemen yüklemekte fayda var.

Bu güncellemeyi yüklemek için iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına giderek güncelleme kontrolü yapmanız gerekiyor. Eğer bir güncelleme göremiyorsanız, cihazınız bu yazılımı otomatik olarak yüklemiş olabilir. Otomatik güncellemenin açık olup olmadığını kontrol etmek için iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Otomatik Güncellemeler’e gidin, ardından “Güvenlik Yanıtları ve Sistem Dosyaları“nın açık olduğundan emin olun.

Apple’ın hızlı güvenlik yanıtı güncellemesi, iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 kullanıcılarını potansiyel güvenlik tehditlerinden koruyor. Apple cephesi hızlı güvenlik yanıtı güncellemeleriye, kullanıcıları bilinen güvenlik açıklarına karşı koruma altına almak için önemli bir adım atıyor.

Apple’ın hızlı güvenlik güncellemeleri, kullanıcıların cihazlarını güvende tutmalarını sağlamak için önemli. Bu tür güncellemeler, güvenlik açıklarının hızla düzeltilmesine olanak tanıyor ve kullanıcıların siber saldırılardan korunmasına yardımcı oluyor.

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