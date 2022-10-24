Amerikan teknoloji devi Apple, Pazartesi günü ABD’de yayın hizmetleri Apple TV+ ve Apple Music için aylık ve yıllık abonelik fiyatlarını artırdı. Ayrıca Apple One paketinin fiyatını da yükseltti. Apple Music’in aylık bireysel abonelik fiyatı önce 9,99 dolar iken şimdi 10,99 dolar oldu. Rakip Spotify’ın abonelikleri ise şu anda aylık 9,99 dolardan başlıyor.

Apple TV+ ve Apple Music’e Zam Geldi !

Gelen zamla ile Apple TV+’a erişim aylık 6,99 dolar oldu. Geçen ay dev firmanın televizyon aboneliği aylık 4,99 dolardan başlıyordu. Apple TV+, son aylarda fiyatlarını artıran diğer yayın servislerine karşı eski fiyatı ile rekabet edemedi. Aynı zamanda hizmet rakip firmalara göre daha küçük bir içerik kütüphanesine sahip. Şu anda Disney aylık 7,99 dolardan satılırken Netflix aylık 9.99 dolardan başlıyor. Sadece dev şirket değil, Netflix şirketi de 6.99 dolarlık reklam destekli bir güncelleme yapmak istiyor.

Apple sadece TV+ için zam yapmadı. Depolama alanı ve Arcade oyun hizmetin sunan Apple One için giriş seviyesi maliyetini 14,95 dolardan 16,95 dolara yükseltti. Apple Music’in aylık bireysel abonelik fiyatı ise önce 9,99 dolar iken şimdi 10,99 dolar oldu. Diğer şirketler için de uluslararası pazarlarda ve özel paketlerde benzer fiyat artışları görülmesi muhtemel. Zamlar aynı zamanda Apple’ın hızla büyüyen ve Haziran çeyreğinde 16.9 milyar dolarlık satış gerçekleştiren hizmetler için bir kırılma noktası olabilir. Kullanıcıların hala nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Dev şirket, Eylül çeyreğinde hizmet pazarındaki büyümenin yavaşlayacağını düşünüyor. Olaylara biraz daha büyük bir çerçeveden bakmak lazım. Apple Music ve Apple TV+, Apple’ın arama lisanslama ücretleri, donanım garantileri, App Store satışları ve diğer işlerini de içeren hizmetler işinin küçük bir parçası.

Apple tarafından yapılan açıklamada:

“Apple Music’te yapılan değişiklik lisans maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor ve bunun karşılığında sanatçılar ve söz yazarları müziklerinin yayınlanması karşılığında daha fazla kazanacaklar.”

sözlerine yer verildi.

Teknoloji devi hizmetlerin geleceği hakkında da kullanıcılara demeçler verdi:

“Ayrıca Apple Music’i dünyanın en iyi dinleme deneyimi haline getiren yenilikçi özellikler eklemeye devam ediyoruz. Apple TV+’ı çok düşük bir fiyatla tanıttık çünkü işe sadece birkaç dizi ve filmle başladık. Üç yıl sonra Apple TV+, dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının ödüllü ve büyük beğeni toplayan dizilerinden, uzun metrajlı filmlerinden, belgesellerinden ve çocuk ve aile eğlencelerinden oluşan geniş bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.”

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