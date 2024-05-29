Apple, bugün itibarıyla “silinen fotoğraflar geri geliyor” hatası ile nam salan iOS 17.5 sürümünü imzalamayı durdurdu. Bu gelişme, 20 Mayıs’ta yayınlanan iOS 17.5.1 güncellemesinin ardından geldi. Apple’ın imzaları kapatması kullanıcıların eski sürüme geçmesini engelliyor. Bu sürüme kim neden geçsin zaten.

Apple’dan Şaşırtan Hamle: iOS 17.5 Artık Yüklenemeyecek!

Apple, işletim sisteminin yeni sürümleri yayınlandıktan bir veya iki hafta sonra eski sürümleri imzalamayı durdurmasıyla biliniyor. Bu uygulama, eski sürümlerin artık sunucu tarafında doğrulanamayacağı ve dolayısıyla iPhone’lara yüklenemeyeceği anlamına gelir. Şirket, kullanıcılarını en son güvenlik iyileştirmeleri ile güncel kalmaya teşvik ediyor ve bu amaçla eski sürümlerin yüklenmesini engelliyor.

iOS 17.5.1 güncellemesi, özellikle silinen fotoğrafların iPhone’da yeniden görünmesine neden olabilecek bir hatayı düzeltmek amacıyla yayınlandı. Bu güncelleme, şu anda iOS’un halka açık olan tek sürümü olarak öne çıkıyor ve kullanıcıların cihazlarını bu sürüme güncellemeleri öneriliyor. Oldukça stabil olan bu güncelleme çok önemli bir hatayı gideriyor.

iOS Sürümü Yayınlanma Tarihi Sonradan iTunes ile Yüklenebilir mi? iOS 17.5 13 Mayıs Hayır iOS 17.5.1 20 Mayıs Evet

Apple’ın bu politikası, kullanıcıların cihazlarını güvenlik açıklarından korumak için büyük önem taşıyor. Eski sürümler, potansiyel güvenlik açıkları içerebilir ve bu durum, kullanıcıların kişisel verilerini riske atabilir. Dolayısıyla, en son sürümün kullanılması, hem cihaz performansı hem de güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

Apple, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için sürekli olarak yazılım güncellemeleri sağlıyor. Bu güncellemeler, yalnızca yeni özellikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut sistemdeki hataları düzelterek cihaz güvenliğini artırıyor. Yeni güncellemenin getirdiği iyileştirmeler, bu bağlamda önemli bir örnek teşkil ediyor.

Sonuç olarak, iPhone kullanıcılarının cihazlarını düzenli olarak güncellemeleri, yalnızca yeni özelliklerden faydalanmak için değil, aynı zamanda cihazlarını güvenlik tehditlerine karşı korumak için de büyük önem taşıyor. Apple’ın iOS 17.5’i imzalamayı durdurması, bu stratejinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iOS sürümünde bir hata ile karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!