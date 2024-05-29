Hibrit Porsche 911 tanıtıldı. Porsche 911, otomobil dünyasının tepe noktası olarak kabul edilen araçlardan biri diyebiliriz. Bu araca bir kez binen bir kişi, aldığı zevkten sonra diğer otomobillere binince kendini resmen attan inip eşeğe binmiş gibi hissediyor. Otomobil dünyasında “widowmaker” yani dul bırakan lakabı ile de tanınan Porsche 911 hibrit motor ile görücüye çıktı. İşte otomobil dünyasının yeni şaheseri.

Porsche’nin İlk Hibrit Porsche 911 Modeli: İşte 2025 Carrera GTS Hibrit

Porsche, ikonik Porsche 911 spor otomobilinin ilk hibrit versiyonunu tanıtarak otomotiv dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu yenilik, elektrikli araçların yaygınlaşması ve yakıt ekonomisi standartlarının sıkılaştırılması döneminde önemli bir adımı temsil ediyor. 2025 model 911 Carrera GTS hibrit, 164.900 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sunulacak.

Porsche yetkilileri, 911’in portföyünde tamamen elektrikli bir varyantın sunulacak son araç olacağını, ancak hibrit modelin aracın ünlü sürüş dinamiklerini koruduğunu belirtti. 911 ve 718 model serilerinden sorumlu başkan yardımcısı Frank Moser, “911’e en uygun hibrit sisteme karar vermek için çeşitli fikirler ve yaklaşımlar geliştirdik ve test ettik” dedi. Moser, bu hibrit sistemin performansı önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Yeni Porsche 911 Carrera GTS 0-100 hızlanma süresi 2,9 saniye. bu da önceki hibrit olmayan GTS modelinden 0,3 saniye daha hızlı. Araç, 312km/s azami hıza sahip olup, yeni geliştirilen 3.6 litrelik boxer hibrit motoru ile 532 beygir güç ve 449 foot-pound tork üretiyor.

Porsche 911 Carrera GTS hibrit, 164.900 dolardan başlayan fiyatlarla coupe olarak satışa sunulacak. Cabrio veya cabriolet versiyonu ise 178.200 dolardan başlayacak ve her iki versiyon da arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli konfigürasyonlarda mevcut olacak. Hibrit modeller için siparişler alınmaya başlandı ve teslimatların 2024 yılının sonuna doğru ABD bayilerine ulaşması bekleniyor.

Porsche, mevcut elektrikli ürün gamına hibrit araçlar ekleyen en son otomobil üreticisi oldu. Mevcut ürün gamında altı adet hibrit Cayenne modeli, üç adet Panamera hibrit modeli ve 10 adet tamamen elektrikli Taycan modeli bulunuyor. Ayrıca, 911 de dahil olmak üzere yarışlarda hibrit motorlar kullanıyor.

Porsche, müşteri talebine bağlı olarak, 2030 yılına kadar küresel olarak satılan araçlarının en az %80’inin kısmen veya tamamen elektrikli olmasını hedefliyor. Hibrit model, sonbaharda ABD Porsche showroomlarına gelmeye başlayacak olan 2025 model yılı için güncellenmiş Porsche 911 spor otomobil serisiyle birlikte tanıtıldı.

2025 911’de yapılan güncellemeler arasında, ilk kez tamamen dijital bir sürücü gösterge paneli, geliştirilmiş motor performansı ve daha fazla denge için arka aks direksiyonu gibi yeni özellikler yer alıyor. Porsche’nin ilk çeyrek küresel satışları, bir önceki yıla göre yaklaşık %4 düşüşle 77.640 araç olarak gerçekleşti. Bu yenilikçi araçlarla satış rakamları artabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Porsche tam benzinli araçlardan elektriki araçlara geçmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!