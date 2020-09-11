Akıllı Telefonlar
Realme 7, kamera güncellemesi alıyor!
Realme 7 serisi geçtiğimiz perşembe günü tanıtıldı. Realme‘nin yeni serisi, Realme 6 serisine göre önemli yenilikler bulunduruyor. Cihazlarda 65W değerinde hızlı şarj ve dörtlü arka kamera kurulumu mevcut. Realme 7, MediaTek Helio G95 yonga seti kullanan ilk telefon olarak kullanıcılara sunuldu. Birkaç gün önce ise serinin Pro modeli güvenlik güncellemesi almıştı. Şimdi de taban modele önemli bir kamera güncellemesi geldi.
İlginizi çekebilir: Nintendo Switch konsolları cracklendi!
Realme 7’nin yeni güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?
Realme 7, bugün hem güvenlik hem de kamera özellikleriyle ilgili önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme, Realme 7’nin Android güvenlik versiyonunu Ağustos 2020’ye yükseltiyor. Ayrıca serinin Pro modelinde bulunan 64 MP profesyonel mod, bu güncelleme ile taban modele de gelmiş olacak. Güncellemenin yama notlarında, cihazın yazılım optimizasyonunun iyileştiği belirtiliyor. Bu da kullanıcılara daha stabil ve iyi bir deneyim sunulması anlamına geliyor. Optimizasyonların yanı sıra cihazın güvenliği ve performansı da artış gösterecek.
Yeni güncelleme, cihazda bilinen pek çok ufak hatayı da ortadan kaldırıyor. Bazen gerçekleşen dokunmatiği algılamama sorunu da güncelleme ile gideriliyor. Bunlar haricinde yeni sürümde Alexa desteği de cihazlara ekleniyor. Realme tarafından verilen bu güncelleme bir Beta sürüm olmadığı için kullanıcıların bu sürüme geçmeleri tavsiye ediliyor. Her zaman olduğu gibi yeni güncellemenin tüm cihazlara gelmesi biraz vakit alabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro tasarımı belli oldu!
Xiaomi bir süredir Mi 10T serisi üzerinde çalışıyor. Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro’dan oluşması beklenen seri, geçen yıl çokça sevilen Mi 9T serisinin yerini alacak. Sızıntılara göre Mi 10T modellerini görmemize az bir süre kaldı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Pro, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Xiaomi Mi 10T Pro neler vaat ediyor?
Ön tarafta kıvrımlı değil düz bir ekran karşımıza çıkıyor. Söylentilere göre OLED bir panel kullanılacakken 144Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak. Ekran boyutu ise henüz bilinmiyor. Ön kamerada ise Mi 9T’de kullanılan pop-up kameradan vazgeçilmiş ve ekranın sol üst köşesinde nokta çentik tasarımlı bir kamera tercih edilmiş. Telefonun sağ kenarında entegre parmak izi okuyucu olacağı tahmin ediliyor. Önceki sızıntılarda mavi ve beyaz olmak üzere iki rengi sızdırılan Mi 10T, bu kez siyah rengiyle karşımıza çıkıyor.
Arka tarafta, cam bir yüzey kullanılırken kamera modülü dikkat çekiyor. Üçlü bir kamera dizilimi kullanılıyor ve ana kamerada, 108 Mp çözünürlüğünde bir sensör tercih edilmiş. Diğer iki kamera sensörü konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Xiaomi Mi 10T Pro, M2007J3SG, M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP, ve M2007J3SY model numaralarıyla karşımıza çıkıyor. Gücünü Qualcomm’un amiral gemisi seiviyesi işlemcisi Snapdragon 865’ten alması beklenirken 8GB RAM ve 5000mAh boyutunda oldukça büyük bir bataryayla birlikte gelecek. Aynı zamanda hızlı şarj destekleyecek. Mi 10T de benzer özelliklere sahip olacak ancak işlemci tarafında ise Snapdragon 7 serisinin bir üyesi kullanılması bekleniyor. Kamerasının ise 64Mp olacağı söyleniyor. İki telefon da 5G desteğiyle birlikte gelecek. Fiyat konusunda net bir bilgi olmamakla beraber Mi 10T Pro 400-500 dolar civarı bir fiyatla gelecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Moto G9 Plus tanıtıldı!
Motorala’nın yeni orta segment telefonu Moto G9 Plus tanıtıldı. Şirket geçtiğimiz ay içerisinde de G9 Plus’ın küçük versiyonu G9 Play’i tanıtmıştı.
İlginizi çekebilir: Huawei MateBook X ve Matebook 14 yenilendi
Moto G9 Plus tasarımı
G9 Plus, görsel olarak yüksek parlaklıkta bir gövde ve oldukça önemli bir kamera çıkıntısı ile geliyor. Telefonun tamamı da oldukça geniş bir alana sahip. Ön kamera ise ekranın sol tarafında nokta çektik şeklinde konumlandırılmış.
Moto G9 Plus teknik özellikleri
- 6.8 inç, 2400×1080 piksel çözünürlüğünde IPS ekran
- Qualcomm Snapdragon 730G işlemci
- 4 GB RAM
- 128 GB depolama alanı
- 5000mAh kapasiteli batarya
- 64 MP ana kamera f1.8
- 16 MP ön kamera
- 30 Watt hızlı şarj desteği
G9 Plus fiyatı
G9 Plus’ın Avrupa satış fiyatı belli olmasa da telefon Brezilya’da 470 dolarlık fiyat etiketine sahip. Bu fiyatın Avrupa için geçerli olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
5G telefon satışında bu yıl büyük artış yaşandı
5G teknolojisi büyük bir hızla hayatımıza dahil oluyor. Bu durum telefon satışlarını da etkilemiş durumda. Çin’in önderliğinde, yeni çıkan her telefonla birlikte 5G telefonların pazar payı büyümeye devam ediyor. Canalys isimli analiz şirketinin yayınladığı rapora göre, 2020 yılında 278 milyon adet 5G teknolojisine sahip telefon satıldı.
İlginizi Çekebilir: MediaTek, 5G ekipmanlara güç verecek T570 yonga setini duyurdu
Çin, 5G telefon satışında lider
Rapora göre, satılan 278 milyon telefonun yüzde 62’si Çin’de satıldı. Yüzde 62’lik pazar payı 172 milyon gibi oldukça büyük bir sayıya tekabül ediyor. 2021’de ise bu satış rakamlarının dünya genelinde ikiye katlanması bekleniyor. Realme’nin V3 5G modeli 1 Eylül’de çıkış yaptı ve 150 doların altına çıkış yapan ilk 5G teknolojisine sahip telefon oldu. Analistlere göre 5G’nin 150 dolar altına alınması beklenenden üç ay erken gerçekleşti. Bu durumun yayılmasıyla birlikte satışların, dünyanın geri kalanında da büyük bir hızla artması bekleniyor. Üreticiler, ülkeler hazır olmasa bile 5G’yi bir pazarlama hamlesi olarak kullanarak rekabeti daha da kızıştırıyor ve yayılmayı hızlandırıyorlar.
Analistler, 5G’nin dünya genelinde yayılmasında, ambargolara rağmen Huawei’nin, büyük bir rol oynamasını bekliyor. Huawei tedarik, dağıtım gibi konularda sorunlar yaşasa da Xiomi, Oppo ve TLC gibi Çinli üreticilerin bu boşluğu kolayca dolduracağı ve Çin’in 5G’de öncü ülke olmaya devam edeceği söyleniyor.