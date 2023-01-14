Birkaç gün önce Apple’ın, ünlü akıllı saat serisi Apple Watch için microLED teknolojisine geçeceği iddia edildi. 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni Watch modellerinin microLED ekranlar ile donatılacağı ve bu cihazların 2024 yılının sonunda üretilmeye başlanacağı belirtildi. Bugün bu konu hakkında yaşanan gelişmeler, dev firmanın yeni ekranlar için LG Electronics şirketi ile çalışacağına işaret ediyor.

Cupertino merkezli dev teknoloji şirketinin yeni ekranlı Apple Watch serisini ne zaman çıkaracağı konusunda net bir bilgi yok. Çoğu analiste göre bu tarih 2024-2025 yıllarını gösterse de Apple’ın her sene bir Watch modeli çıkardığını unutmamak gerek. Yeni ekran teknolojisinde LG ile çalışmalara başlanmasına da şirket tarafından sürecin hızlandırılmak istenmesine bir işaret.

İçindekiler Apple Watch için Kullanılacak microLED Ekranlar LG Tarafından Üretilecek

Apple Watch için Kullanılacak microLED Ekranlar LG Tarafından Üretilecek

Ekran tedarik zinciri danışmanlık şirketi DSCC CEO’su Ross Young attığı son tweet’te Apple’ın Watch serisinin özel microLED ekranları için LG ile çalışacağını iddia etti. Analiste göre 2025 yılının ilk aylarında çıkacak olan cihazların ekranı LG şirketi tarafından üretilecek.

Ross Young attığı bir tweet’te LG Display’in Apple için microLED ekranlar sağlamak üzere küçük ölçekli bir üretim hattı inşa ettiğini söyledi. Ünlü analist, LG Display’in 2024 yılının ikinci yarısında seri üretime başlayarak Apple’a microLED panel tedarik edeceğini ve Apple Watch ekran bileşenlerini Apple için monte edeceğini söyledi.

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Bununla beraber son raporlara göre Apple’ın 2024’ün sonlarında Watch Ultra’nın microLED ekranlarından başlayarak kendi özel ekranlarına geçiş yapacağını ve uzun vadede Samsung ve LG gibi ekran tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediği bildirilmişti. Young, Apple’ın bu tür ortaklara bir süre daha güvenmeye devam edeceğine inanıyor.