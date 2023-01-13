Microsoft geçtiğimiz Ekim ayında Apple’ın hizmet uygulamalarının Windows 11’e geleceğini duyurmuştu ve şimdi bu uygulamalardan bazıları test aşamasında Microsoft Store’da görünmeye başladı. Apple Music, Apple TV+ ve Apple Devices artık işletim sisteminin mağazasında bulunabiliyor.

Uygulamalar şimdilik önizleme aşamasında, yani son sürümde olarak piyasaya sürülmedi ve çeşitli hatalara neden olabilir. Ancak uygulamaların varlığı, Apple’ın hizmetlerini Microsoft’un sisteminde kullanma deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Şu anda Apple Music’ten müzik dinlemek veya Apple TV+’tan film ve dizi izlemek isteyenlerin hizmetlerin tarayıcı sürümüne erişmeleri gerekiyor.

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Apple Music müzik ve Apple TV+’daki görsel-işitsel içeriğin yanı sıra şirket, iPhone, iPad ve iPod gibi aygıtların Windows makinelerden yönetilmesine yardımcı olan Apple Devices’ı da kullanıma sunuyor.

Apple uygulamaları yalnızca Windows 11’de kullanılabilir

Uygulamalar Windows 11’e özeldir, bunları Windows 10’a yükleyemezsiniz. İşletim sisteminin en son sürümünde bile, 22621.0 veya daha yüksek yapıya sahip olanlarla sınırlıdır. Yine de gereksinimleri karşılamalarına rağmen uygulamaları indiremeyen kullanıcıların raporları var.

Apple, uygulamaların açıklamalarında “tüm özelliklerin beklendiği gibi çalışmayabileceğine” dikkat çekerek bir test sürümünden bahsettiğimizi vurguluyor. Şirket ayrıca, uygulamaların yüklenmesinin Windows 11’de iTunes’un çalışmasını engelleyebileceğini ve hatta bazı makinelerde açılmayı durdurabileceğini belirtiyor.

Microsoft Store’daki uygulamalar sayfasına erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın: