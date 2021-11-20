Apple Hisseleri, Şirketin 2025’e Kadar Otonom Araba Yapmak İstediğini Söylemesinden Sonra Rekor Kırdı!

Apple hisseleri, şirketin otonom (kendi kendini süren) bir araç başlatma çabalarını hızlandırdığı yönündeki bir raporun ardından cuma günü rekor seviyede kapandı. Apple’ın hissesi %1,7 değer kazandı ve hisse başına 160,55 dolardan işlem gördü.

Bloomberg News’in tam raporuna göre şirket, otonom bir araç için 2025’e kadar dâhili olarak uğraşıyor.

Apple’ın elektrikli araç alanına girmesi, şirketi Tesla’nın yanı sıra Rivian ve Lucid Motors gibi gelişmekte olan firmalar ve fosil yakıtlardan uzaklaşan geleneksel otomobil üreticileri ile rekabete sokabilir. EV hisseleri son aylarda daha fazla tüketici ve yatırımcının bir sonraki Tesla olacağını umdukları üzerine bahse girdikçe yükseldi.

Rivian, geçen hafta yılın en büyük halka arzlarından birinde halka açıldı ve otomobil üreticileri Ford ve General Motors’ın piyasa değerini hızla aştı. Temmuz ayında özel amaçlı bir satın alma şirketi aracılığıyla halka açılan Rivian ve Lucid’in hisseleri tüm hafta boyunca dalgalı seyretti.

Apple ve otonom araçlar

Apple’ın otonom araç alanına potansiyel girişi uzun zamandır bir spekülasyon konusu. Morgan Stanley, Bloomberg hikâyesini takiben iki not yayınladı ve analist Katy Huberty bir tanesinde bunun “Apple’ın içindekilerden alınan çok sayıda veri noktasını içeren ilk basın raporu olduğunu ve Apple’ın hikâyesine potansiyel olarak inanılırlık kazandırmak için yeterince rapor edilmiş ayrıntı sağladığını” yazdı. Otomobil lansmanı hem yeni teknolojinin (EV + AV) benimsenmesini hızlandırabilir hem de geçmiş Apple ürün lansmanlarına benzer şekilde erişilebilir pazarı genişletebilir.”

Morgan Stanley’nin Apple analisti Huberty, otomobiller Apple için yepyeni bir çabayı temsil ederken, şirketin yeni pazarlardaki sicili ve dikey entegrasyon yetenekleri başarının habercisi olabilir, diye yazdı. Hisse senedi üzerinde bir satın alma derecesine sahip olduğunu ve arabaların Apple’ın gelirini ve piyasa değerini ikiye katlaması için “en net yolu” sunduğunu söyledi.

Apple hisseleri bu yıl %21 arttı ve böylece şirketin piyasa değeri 2,6 trilyon doları aştı.

Huberty, “Apple’ın her zaman pazara ilk giren olmayabileceğini, inovasyon motorunun, dikey entegrasyon yoluyla farklılaşmanın ve üretim/çalıştırma mükemmelliğin ilk hamleleri sıçramasına izin verdiğini gösteren son 20 yıldan birkaç örnek sunabiliriz” dedi.

Morgan Stanley’den Tesla’yı kapsayan Adam Jonas, Apple’ın arabasını “en büyük EV ayı durumu” olarak nitelendirdi ve teknoloji devinin uzaya girişini “otomobil kapsamımızın çoğu için net bir olumsuzluk” olarak nitelendirdi. Jonas, sayısız ahlaki, yasal ve teknolojik engel nedeniyle tam otonom araçların ABD’de benimsenmesinin yavaş olacağını da sözlerine ekledi.

“Açık olmak gerekirse, tüketicilerin tamamen otonom bir arabanın mülkiyetine sahip olacağına inanmıyoruz … ancak hizmete bir abonelik veya ulaşım aracı olarak katılacaklar” diye yazdı.