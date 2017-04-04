Apple’dan yeni bir güncelleme, iOS 10.3.1 çıktı!

Apple geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 10.3 güncellemesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesinin ardından iOS 10.3.1 güncellemesini dün (3.4.2017) yayınladı.

Geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 10.3 sürümüyle uzun süredir yakalayamadığı stabiliteyi yakalan Apple, anlaşılan bunu sürdürmek istiyor. Yayınlanan son güncelleme hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.

Bu iyileştirmelerin ayrıntılarına inecek olursak Apple’ın değişen dosya sistemine ait iyileştirmeler, eski Apple cihazlarını hızlandırıcı iyileştirmeler ve güvenlik nedenli bir Wi-Fi kusuru düzeltildi. Wi-Fi kusurundaki açık sayesinde cihazınıza istenilen herhangi bir kodun yüklenilmesi mümkünmüş.

Bu güncelleştirmeyi destekleyen cihazlar ise iPhone 5 ve sonraki modeller, iPad 4. nesil ve sonraki modeller, iPod Touch 6. nesil ve sonraki modeller. 30 MB boyutundaki güncelleştirmeyi cihazınızın yazılım güncelleme kısmından kolaylıkla yükleyebilirsiniz.