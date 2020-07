Apple Glass konsepti, ilginç özellikleri ile şaşırtıyor!

Bugün, Apple cihazları üzerine tutarlı sızıntılarıyla ünlü PineLeaks adlı kullanıcı tarafından yayınlanan bilgilere göre, iPhone 12 serisi 4K 120FPS hatta 4K 240FPS video kayıt özelliğine sahip olabilir.

2017 yılında, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile 4K 60FPS video kayıt desteğini hayatımıza dahil eden Apple, bir kez daha bu bölüm için öncü konumda yer almak istiyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan iOS 14 Beta 1 dosya sisteminde ortaya çıkan bir detaya göre, yüksek ihtimalle iPhone 12 serisine dahil olan neredeyse tüm cihazlar (cihazlar henüz kesin değil) 4K 120FPS seçeneğini barındıracak.

As stated in the report, together with @EveryApplePro, we were able to discover evidence of 4k 120 and 4k 240 FPS video modes inside the latest iOS 14 Beta 1 filesystem.

In accordance to that, we believe that the upcoming iPhone will allow for 4k 120 FPS native video recording.

— Pine (@PineLeaks) June 29, 2020