Apple Glass konsepti, ilginç özellikleri ile şaşırtıyor!

Apple’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı akıllı gözlük modelini önümüzdeki yıl duyurmak için hazırlandığı biliniyor. Hayran çalışması olan Apple Glass konsepti ise bu tarz bir ürüne neden ihtiyaç duyulduğuna dair ilginç detaylar sunuyor!

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Apple Glass Concept’ten hayatı kolaylaştıran özellikler!

Hacker34 adlı bir YouTube kullanıcısı tarafından oluşturulan konsept gözlük, Apple’ın bu alanda neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Tasarımı normal bir gözlükten farksız olan ürünün üzerinde çift çekirdekli Apple G1 yongası olduğu belirtiliyor. Bu yonganın da tıpkı gözlüğün kendisi gibi hayali olduğunu belirtelim. Çerçevenin üzerine mikrofonun yanı sıra LiDAR, ışık ve hassasiyet sensörleri yerleştirilirken, gözlük camı ise bir çift şeffaf Retina ekrandan oluşuyor.

Apple Glass konseptinin iPhone bağlantısı tıpkı AirPods gibi animasyon eşliğinde sağlanıyor. glassOS işletim sistemine sahip olan konsept gözlüğün kullanımı ise jest ve göz bebeğinin hareketleri ile sağlanıyor. Arama yanıtlama, bildirim görüntüleme gibi işlevler şeffaf ekran yapısı sayesinde doğrudan gözünüzün önüne geliyor. Ancak Apple’ın deneyimli olduğu artırılmış gerçeklik (AR) konusundaki hünerleri yol tarifi ve “iPhone’umu Bul” işlevinde ortaya çıkıyor. Bu iki özellikte istenen konum, kullanıcının dikkati dağılmadan ekran üzerine yansıtılıyor. Dolayısıyla kaybolan bütün akıllı nesnelerin kolay bir şekilde bulunabilmesi söz konusu olabilir.

Konsepti tasarlayan tasarımcı, Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’a ithafen “Steve Jobs Edition” adlı özel bir versiyon bile düşünmüş. Bu versiyonda gözlüğün çerçeve ve ekran yapısı Jobs’ın gözlüğüne birebir benzetilmeye çalışılmış. Tahminlere göre gerçek Apple Glass ise en erken önümüzdeki yıl ortaya çıkacak. 500 dolar bandında fiyat etiketi bulunması beklenen akıllı gözlüğün Google Glass’a kıyasla nasıl performans sergileyeceğini ise tanıtım dönemindeki tepkiler gösterecek.