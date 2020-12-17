Apple Facebook’a tokat gibi cevap verdi!

Apple, Çarşamba günü Facebook’tan gelen iOS 14’te yerleşik güvenlik mekanizmaları hakkındaki şikayetlere yanıt vererek, yeni etkinlik izleme seçeneklerinin kullanıcılara daha önce hiç sunmadığı bir şeyi sunacağını söyledi: seçim şansı.

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Facebook köşeye sıkışmış durumda

Facebook Çarşamba günü, büyük ABD gazetelerinde Apple’ın planlanan reklam izleme korumaları uygulamasını kınayan bir dizi tam sayfa reklam yayınlamıştı. Sosyal medya şirketi, kendisini Apple’ın düzenlemeleri nedeniyle reklam gelirlerinden mahrum kalan küçük işletmelerin koruyucusu olarak konumlandırıyor. Görünüşte göre bahtsız küçük işletmeler, devler arasında bir savaşa yakalanmış durumda.

Facebook reklamında “Küçük işletmeler sesini duyurmayı hak ediyor. Endişelerinizi duyuyoruz ve yanınızdayız” diyordu.

Facebook ve hedeflenen reklam gelirine güvenen diğer şirketler, her şeyin yanı sıra kullanıcıları izlemeyi engelleyen yeni sistem konusunda ayağa kalktı. Şu an, izleme çoğu durumda varsayılan ayar olarak etkin ve kullanıcıların bu tür izleme şemalarını manuel olarak devre dışı bırakmasına neden oluyor. Kişisel veriler günümüz reklamcılık dünyasının en önemli kaynakları ve Facebook’un, kullanıcı verilerini toplamak için platformlarını kullandığı bilinmekte.

Facebook’un saldırgan reklamına yanıt veren Apple, verdiği demeçte Facebook gibi şirketlerin, kullanıcıların izlenme konusunda bir seçeneği olduğu sürece kullanıcıları izlemeye devam edebileceğini söyledi.

Apple, “Bunun kullanıcılarımız için basit bir ayağa kalkma meselesi olduğuna inanıyoruz. Kullanıcılar, verilerinin ne zaman toplandığını ve diğer uygulamalar ve web siteleri arasında ne zaman paylaşıldığını bilmeli ve buna izin verip vermeme seçeneğine sahip olmalılar.” dedi. “iOS 14’teki Uygulama İzleme Şeffaflığı, Facebook’un kullanıcıları izleme ve hedefli reklam oluşturma konusundaki yaklaşımını değiştirmesini gerektirmiyor, yalnızca kullanıcılara bir seçenek sunmasını gerektiriyor.” diye sözlerine devam etti.

2021’de kullanıma sunulacak olan özellik, varsayılan ayar olarak kullanıcıları izlenme etkinliğinin dışında bırakacak. Bir uygulamayı ilk kez açtığınızda, iki seçenekli izin kutucuğu karşınıza çıkacak: “İzlemeye İzin Ver” veya “Uygulamaların İzlenmemesini Sor.”

Apple, bu prosedürde ki hedefin canlı uygulama ekosistemini korurken kullanıcılara daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlamak olduğunu söyledi.