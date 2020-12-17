Apple
Apple Facebook’a tokat gibi cevap verdi!
Apple, Çarşamba günü Facebook’tan gelen iOS 14’te yerleşik güvenlik mekanizmaları hakkındaki şikayetlere yanıt vererek, yeni etkinlik izleme seçeneklerinin kullanıcılara daha önce hiç sunmadığı bir şeyi sunacağını söyledi: seçim şansı.
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Facebook köşeye sıkışmış durumda
Facebook Çarşamba günü, büyük ABD gazetelerinde Apple’ın planlanan reklam izleme korumaları uygulamasını kınayan bir dizi tam sayfa reklam yayınlamıştı. Sosyal medya şirketi, kendisini Apple’ın düzenlemeleri nedeniyle reklam gelirlerinden mahrum kalan küçük işletmelerin koruyucusu olarak konumlandırıyor. Görünüşte göre bahtsız küçük işletmeler, devler arasında bir savaşa yakalanmış durumda.
Facebook reklamında “Küçük işletmeler sesini duyurmayı hak ediyor. Endişelerinizi duyuyoruz ve yanınızdayız” diyordu.
Facebook ve hedeflenen reklam gelirine güvenen diğer şirketler, her şeyin yanı sıra kullanıcıları izlemeyi engelleyen yeni sistem konusunda ayağa kalktı. Şu an, izleme çoğu durumda varsayılan ayar olarak etkin ve kullanıcıların bu tür izleme şemalarını manuel olarak devre dışı bırakmasına neden oluyor. Kişisel veriler günümüz reklamcılık dünyasının en önemli kaynakları ve Facebook’un, kullanıcı verilerini toplamak için platformlarını kullandığı bilinmekte.
Facebook’un saldırgan reklamına yanıt veren Apple, verdiği demeçte Facebook gibi şirketlerin, kullanıcıların izlenme konusunda bir seçeneği olduğu sürece kullanıcıları izlemeye devam edebileceğini söyledi.
Apple, “Bunun kullanıcılarımız için basit bir ayağa kalkma meselesi olduğuna inanıyoruz. Kullanıcılar, verilerinin ne zaman toplandığını ve diğer uygulamalar ve web siteleri arasında ne zaman paylaşıldığını bilmeli ve buna izin verip vermeme seçeneğine sahip olmalılar.” dedi. “iOS 14’teki Uygulama İzleme Şeffaflığı, Facebook’un kullanıcıları izleme ve hedefli reklam oluşturma konusundaki yaklaşımını değiştirmesini gerektirmiyor, yalnızca kullanıcılara bir seçenek sunmasını gerektiriyor.” diye sözlerine devam etti.
2021’de kullanıma sunulacak olan özellik, varsayılan ayar olarak kullanıcıları izlenme etkinliğinin dışında bırakacak. Bir uygulamayı ilk kez açtığınızda, iki seçenekli izin kutucuğu karşınıza çıkacak: “İzlemeye İzin Ver” veya “Uygulamaların İzlenmemesini Sor.”
Apple, bu prosedürde ki hedefin canlı uygulama ekosistemini korurken kullanıcılara daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlamak olduğunu söyledi.
Apple
iOS 14 resmi kullanım oranları açıklandı!
Apple bugün nihayet iOS kullanım rakamlarını güncelledi ve bize ilk resmi iOS 14 kullanım oranlarını verdi. Apple’ın verilerine göre şuan, son dört yılda tanıtılan iPhone’ların %81’inde iOS 14 yüklü.
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Geri kalan iPhone’ların %17’si iOS 13’ü kullanmaya devam ederken, %2’si ise iOS’un daha eski bir sürümünü kullanıyor. Tabi bu bahsedilen rakamlar sadece son 4 yılda piyasaya sürülen yani iOS 14’ü destekleyen cihazlar için geçerli.
Şu an kullanılan tüm iPhone’lar, yani iOS 14 desteklemeyen cihazlar da baz alındığında iOS 14 kullanım oranı %72 olarak gözüküyor. Bunu %18 ile iOS 13 ve %10 ile daha eski iOS işletim sistemleri takip ediyor.
Sıra iPad’lere gelindiğinde, son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad’lerin %75’i iPadOS 14 kullanıyor. Geriye kalan iPad’lerin %22’si iPadOS 13’ü kullanırken, %3’ü ise daha eski bir iOS sürümünü kullanıyor.
Şu an kullanımda olan ve iOS 14 desteklemeyen eski iPad’ler de baz alındığında, tüm iPad’lerin %61’i iPadOS 14 kullanıyor, %21’i iPadOS 13 ve yüzde 18’i ise iOS’un daha eski bir sürümünü kullanıyor.
Eylül ayında iOS 14 ve iPadOS 14’ü piyasaya sürdüğünden bu yana Apple, şimdiye kadar kullanım oranlarını hiç paylaşmamıştı. Özel bir şirket olan Mixpanel’in yaptığı tahminlere göre, iOS 14’ün kullanım oranının Ekim ayında %50’ye ulaştığını ilgili haberde sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle son birkaç ay içinde oldukça az sayıda kişi güncellemeyi yüklemiş gözüküyor.
Aksesuar
AirPods 3 kulak içi tasarımla gelecek!
Apple’ın başarılı tam kablosuz kulaklıklarını içeren AirPods serisi ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Aslında ilk olarak ekim ayında ortaya çıkan söylentilerde sade AirPods 3 modelinin kulak içi tasarımla gelebileceği yer almıştı. Bugün The Elec tarafından paylaşılan raporda bu söylentiler doğrulanırken kulaklığın aktif gürültü engelleme barındırmayacağı da belirtildi.
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AirPods 3, 2021’in ilk yarısında geliyor!
Endüstrinin içindekilerden sızdırılan bilgiler doğrultusunda paylaşılan haberlere göre 3. jenerasyon AirPods modelleri şu anki AirPods Pro’ların tasarımına benzer kulak içi bir tasarıma sahip olacak. Bu benzerliğe rağmen Pro’larda bulunan aktif gürültü engelleme özelliğini barındırmaması beklenen kulaklıkların 2021’in ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın H1 işlemcisini de barındırması beklenen kulaklıklar bu işlemi ‘paket içinde sistem’ (System in a Package, SiP) olarak adlandırabileceğimiz bir biçimde yapacak. Bu yeni sistemin kalite testlerinin 2020 bitmeden tamamlanması bekleniyor. Böylece Apple, 2021’in ilk aylarında üretime başlayabilecek.
The Elec tarafından paylaşılan raporda ayrıca fiyat bilgisi de bulunuyor. Şu anda AirPods Pro’ların yurt dışı fiyatı olan 249 dolara göre %20 daha ucuz olması, yaklaşık 200 dolardan sunulması bekleniyor. Ülkemizde de birçok kullanıcısı bulunan AirPods serisinin yeni jenerasyonuyla ilgili sızıntılar ise tanıtım ve satış tarihleri yaklaştıkça artacaktır. Gitgide büyüyen tam kablosuz kulaklık piyasasında önemli bir yeri olan Apple da AirPods 3 kulaklıklarıyla pazar payını korumak isteycektir.
Apple
Facebook, bir gazete ilanıyla Apple’a saldırdı!
Facebook bugün Apple’a tam sayfa bir gazete reklamıyla saldırdı. Açıklamalarında, iOS 14’ün veri toplama ve hedefli reklamlarla ilgili gizlilik değişikliklerinin küçük işletmeler için kötü olduğunu iddia etti.
New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post’ta yayınlanan reklamlar, “Her yerde küçük işletmeler için Apple’a karşı çıkıyoruz” başlığını taşıyordu.
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Facebook ile Apple arasındaki gerilim devam ediyor
Bu yılın başlarında Apple, Facebook gibi şirketlerin kullanıcılar hakkında veri toplama ve reklamları hedefleme becerilerini kısıtlayan bir gizlilik değişikliği yaptı. Apple iOS 14’te “Kisişelleştirilmiş Reklamlar” seçeneğini ayarlar menüsüne getirdiğini duyurdu. Özellik, uygulamaların ve başka sitelere ait uygulamalarda ve web sitelerinde aktivitenizi takip etmek için izin istenmesine olanak sağlıyordu. Bu özellik Facebook ve reklam ortakları tarafından reklam hedefleme için kullanılan verilerin, kullanıcıdan alınmasını zorlaştırmıştı.
Ayrıca iOS 14 Ayarlar uygulamasının Gizlilik bölümünde, kullanıcıların uygulamaların izleme seçeneğini tamamen devre dışı bırakabileceği bir “Takip Etme” bölümüne sahip. Bu özellik kapatılsa bile, uygulamaların yine de web sitelerinde kullanıcıları izlemek için izin istemesi gerekiyor. Bu da, kullanıcıları perde arkasında sessizce izlemeye devam eden uygulamalara büyük bir darbe vuruyor.
Facebook daha önce, Apple’ın yaptığı değişikliklerin yalnızca kendi iş modeli için değil, aynı zamanda platformunu reklam vermek için kullanan küçük işletmeler için de zorluklara yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Aynı zamanda Facebook, kişiselleştirilmiş hedefleme olmadan görüntülenen reklamların, tüketicileri hedefleyen reklamlardan yüzde 60 daha az satış sağladığını iddia ediyordu.
Apple, yeni gizlilik önlemlerinin kullanıma sunulmasını erteledikten sonra eleştirilere yanıt verdi. Facebook’u “kullanıcılarının ayrıntılı profillerini geliştirmek ve bunlardan para kazanmak için hem birinci hem de üçüncü taraf ürünlerinde olabildiğince fazla izinsiz veri toplamaya çalışmakla” suçladı.
Apple, geçtiğimiz gün yayınlanan iOS 14.3 ile birlikte kullanıcılara indirmek istedikleri uygulamalar tarafından verilerin nasıl toplandığını açıkça gösteren App Store gizlilik etiketlerini kullanıma sunmuştu. Geçen hafta da Facebook’a ait WhatsApp, bu dayatılan prosedür yüzünden, kullanıcılarının uygulamayı kullanmaktan vazgeçtiklerini söyleyerek App Store gizlilik etiketlerini protesto etmişti.
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