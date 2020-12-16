iOS 14 resmi kullanım oranları açıklandı!

Apple bugün nihayet iOS kullanım rakamlarını güncelledi ve bize ilk resmi iOS 14 kullanım oranlarını verdi. Apple’ın verilerine göre şuan, son dört yılda tanıtılan iPhone’ların %81’inde ‌iOS 14‌ yüklü.

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Geri kalan iPhone’ların %17’si iOS 13’ü kullanmaya devam ederken, %2’si ise iOS’un daha eski bir sürümünü kullanıyor. Tabi bu bahsedilen rakamlar sadece son 4 yılda piyasaya sürülen yani iOS 14’ü destekleyen cihazlar için geçerli.

Şu an kullanılan tüm iPhone’lar, yani iOS 14 desteklemeyen cihazlar da baz alındığında iOS 14 kullanım oranı %72 olarak gözüküyor. Bunu %18 ile iOS 13 ve %10 ile daha eski iOS işletim sistemleri takip ediyor.

Sıra iPad’lere gelindiğinde, son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad’lerin %75’i iPadOS 14 kullanıyor. Geriye kalan iPad’lerin %22’si iPadOS 13’ü kullanırken, %3’ü ise daha eski bir iOS sürümünü kullanıyor.

Şu an kullanımda olan ve iOS 14 desteklemeyen eski iPad’ler de baz alındığında, tüm iPad’lerin %61’i iPadOS 14 kullanıyor, %21’i iPadOS 13 ve yüzde 18’i ise iOS’un daha eski bir sürümünü kullanıyor.

Eylül ayında ‌iOS 14‌ ve ‌iPadOS 14‌’ü piyasaya sürdüğünden bu yana Apple, şimdiye kadar kullanım oranlarını hiç paylaşmamıştı. Özel bir şirket olan Mixpanel’in yaptığı tahminlere göre, iOS 14‌’ün kullanım oranının Ekim ayında %50’ye ulaştığını ilgili haberde sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle son birkaç ay içinde oldukça az sayıda kişi güncellemeyi yüklemiş gözüküyor.