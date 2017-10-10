Apple, Önümüzdeki Sene Face ID Destekli iPad Pro Çıkarabilir

Apple, Önümüzdeki Sene Face ID Destekli iPad Pro Çıkarabilir

10 Ekim, 2017 Tablet/Notebook/Laptop 0 yorumlar

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Apple’ın bu sene duyurduğu iPhone X modelinde kullanılan Face ID ve TrueDepth kamera teknolojisi telefon daha çıkmadan büyük ses getirdi.

Apple’ın Face ID teknolojisinin güvenilir olup olmadığı çok konuşuluyor. Bazı kesimler teknolojinin son derece güvenli olduğunu iddia etse de bazı kesimlerin güvenlik ve gizlilik endişeleri sürüyor. Şirket, iPhone X’i tanıtırken tıpkı TouchID teknolojisinde olduğu gibi FaceID teknolojisinde de kullanıcıların hassas biometrik bilgilerinin veri tabanında değil telefonun içerisinde saklanacağını duyurmuştu.

Şirket önümüzdeki sene çıkaracağı iPad Pro modellerine TrueDepth kamera ve FaceID teknolojisi getirebilir. iPhone X büyük bir ihtimalle Android cihaz üreticilerinin TrueDepth kamera benzeri teknolojiler kullanmaya yönlendirebilir.

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