ABD merkezli teknoloji devi Apple‘ın mayıs ayı başından itibaren iOS, macOS, watchOS ve tvOS dahil olmak üzere eski yazılım sürümlerini çalıştıran cihazlarda çevrimiçi hizmetlerine erişimi kapatmayı planladığı bildiriliyor. Bu hamle, iCloud hariç iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3 ve tvOS 11-11.2.6 çalıştıran cihazları etkileyecek.

MacRumors’un bir raporuna göre, bu eski yazılım sürümlerinin kullanıcıları Apple’dan cihazlarını daha yeni bir yazılım sürümüne güncellemelerini isteyen bir anlık bildirim alabilirler. Şirket, hizmetlerinin neden bu eski yazılım sürümleriyle çalışmayı durduracağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak raporda, değişikliğin kullanıcıların yalnızca küçük bir yüzdesini etkilemesinin beklendiği belirtildi.

iOS 16.4.1’in yayınlanmasının ardından Apple, iOS 16.3.1’i imzalamayı da durdurarak iPhone kullanıcılarının bu yazılım sürümüne geçmesini engelledi.

iOS 16.3.1 13 Şubat’ta yayınlanmıştı ve iPhone 14 modelleri için hata düzeltmeleri, güvenlik iyileştirmeleri ve ek Crash Detection optimizasyonları içeren küçük bir güncellemeydi. Apple, kullanıcıların eski bir yazılım sürümüne geçmelerini önlemek amacıyla zaman içinde eski iOS sürümlerini imzalamayı rutin olarak durduruyor.

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Şirket kısa bir süre önce yeni emojiler, web push bildirimleri ve hücresel aramalar için ses yalıtımı gibi yeni özellikler içeren yeni iOS 16.4 güncellemesini yayınladı. Kullanıcılar Ayarlar, Genel ve ardından Yazılım Güncelleme bölümlerine giderek cihazlarını en son sürüme güncelleyebilirler.

Apple’ın sürüm notlarına göre iOS 16.4.1, Siri’nin bazı durumlarda yanıt vermemesine neden olabilecek bir sorun için bir düzeltme ekliyor ve iten eller emojisi için cilt tonu varyasyonları ekliyor.

Apple, ses yalıtımı teknolojisinin bir görüşme sırasında arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu ve bunun da daha net bir ses kalitesi sağladığını iddia ediyor.

Şirket halihazırda iOS 16.5’i test ediyor ve yakında haziran ayında WWDC’de tanıtılması beklenen iOS’un yeni nesil sürümü iOS 17 üzerinde çalışmaya başlayacak.