Apple, sözleşme ihlali gerekçesiyle Epic Games’ten tazminat istiyor!

Apple, Epic Games ile devam eden yasal savaşını tırmandıracak bir talepte bulundu. Şirket, mahkemenin Epic Games’i, App Store kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum etmesini istiyor.

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Apple ile Epic Games arasında yaşanan Fortnite krizi, gün geçtikçe yeni bir boyut kazanıyor. Hatırlatmak gerekirse Epic Games, Apple’ın Fortnite’ı App Store’dan kaldırma girişimini mahkemeye taşımıştı ve bu mahkeme süreci hala devam ediyor. Devam eden bu mahkeme gölgesinde Apple’dan yeni bir atak geldi.

Şirket, App Store kurallarını ihlal etmek ve ücret ödemekten kaçınma girişimi nedeniyle Epic Games’e karşı dava açtı. Söz konusu dava kapsamında Apple, Epic’in kasıtlı olarak sözleşmeyi ihlal ettiğini öne sürüyor ve mahkemeden Epic Games aleyhine tazminat kararı vermesini istiyor. Ek olarak Epic’in böyle bir şeyi tekrarlamasının da yasaklanması, Apple’ın talepleri arasında yer alıyor.

Konuyla alakalı olarak dava dosyasında şu ifadeler yer alıyor:

“Epic’in sözleşmeden doğan taahhütlerini ve diğer suistimallerini göz ardı etmesi Apple’a önemli zararlar verdi. Epic, yetkisiz harici satın alma mekanizmasıyla uygulama içi satın alımlardan milyonlarca dolar elde etti ve böylece Apple’ın Lisans Sözleşmesi kapsamında sahip olma hakkı olan komisyonları kendisine yönlendirdi. Bu hırsızlıktır, nokta! Apple, Epic’in sözleşme yükümlülüklerini ve diğer adil olmayan ve haksız davranışları ihlal etmesi durumunda tazminat alma hakkına sahiptir.”

Tüm bu tartışmalar, Apple’ın ekosistem üzerinde tam kontrol uygulama hakkına sahip tekel olmakta haklı olup olmadığı sorusu odağında gerçekleşiyor. Bakalım mahkeme dava neticesinde kimi haklı bulacak? Eğer mahkeme Apple’ın tekel olmakta haklı olduğunda hükmederse, Epic Games’in güzel günlere gebe olacağını söyleyebiliriz. Ancak aksi bir durumda Epic oldukça zor duruma düşeceğe benziyor.