Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) çerçevesinde iOS 17.4 güncellemesi ile uygulama geliştiricileri için alternatif uygulama mağazalarına erişim kapısı açılırken, Epic Games ve Apple arasındaki çekişme yeni bir boyuta ulaştı. Epic Games, Avrupa pazarında Epic Games Store’u başlatma niyetini açıklamıştı ancak Apple’ın Epic’in geliştirici hesabını sonlandırması, bu planları askıya aldı. Apple Epic savaşı iyice alevlendi. Fornite iOS yalan oldu.

Apple, Epic Games Geliştirici Hesabını Kapattı, Fornite iOS Ne Olacak?

Cupertino merkezli teknoloji devinin avukatları, Epic Games’e “doğrulanabilir şekilde güvenilmez” olduğunu belirten bir mektup gönderdi. Epic CEO’su Tim Sweeny ile Apple yöneticileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı bu mektup, Epic’in Apple’ın iOS platformundaki bütünlüğünü tehlikeye attığı iddialarını taşıyor.

Apple, Epic Games’in iOS ekosistemi içindeki rolünü sorguluyor ve Epic’in platform kurallarını ihlal ettiğini savunuyor. Bu hamle, Apple’ın fikri mülkiyetini ve platform güvenliğini koruma kararlılığının bir yansıması olarak görülüyor.

Apple’ın açıklaması şöyle:

“Apple haklı olarak Epic Games Sweden AB’nin Apple’a karşı sözleşmeden doğan taahhütlerine bağlı kalma niyetinde olmadığından ve aslında diğer yargı alanlarındaki işlemleri manipüle etmek için bir araç olduğundan endişe duymaktadır.

Apple, fikri mülkiyetinin yanı sıra iOS platformunun bütünlüğünü koruma konusunda da son derece kararlıdır. Epic’in geçmişte alenen ihlal ettiği Apple’ın App Store kuralları, kullanıcıların güvenliğini, emniyetini ve gizliliğini korumaktadır. Tüm geliştiricilere fayda sağlar ve markalar arası rekabeti artırır.

Epic’in geçmiş ve mevcut davranışları göz önüne alındığında Apple, Epic Games Sweden AB’nin ekosisteminin bir parçası olmasına izin veremez. Apple’ın, Epic Games Sweden AB’nin Geliştirici Programı üyeliğini derhal geçerli olmak üzere sonlandırdığını lütfen unutmayın.”

Epic CEO’su Tim Sweeny, Apple’ın alternatif uygulama mağazalarına yönelik tutumunu eleştirdi. Bürokratik süreç ve komisyon sistemine karşı çıkan Sweeny, bu durumu Apple’ın tekelleşme gücünün bir göstergesi olarak nitelendirdi. Bu eleştirilere, Xbox ve Spotify gibi platformlar da destek verdi.

Epic, başlangıçta Apple tarafından onaylanan bir geliştirici hesabına sahipti. Ancak Apple, Epic’in taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek geliştirici hesabını sonlandırdı. Bu karar, Epic’in iOS platformunda Epic Games Store’u başlatma planlarını askıya aldı.

AB Komisyonu’nun bu karara ilişkin Apple’dan açıklama istemesi, çekişmenin boyutunu ve potansiyel etkilerini gösteriyor. Epic’in geliştirici hesabının kapatılmasıyla ilgili olarak yaşanan bu gelişmeler, iOS ekosistemi içindeki rekabetin ve denge arayışının önemli bir parçası haline geldi.

Apple vs Epic Games çekişmesi, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırırken, gelişmelerin nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor. Bu süreçte, kullanıcılar ve endüstri paydaşları, iOS platformunun geleceği ve alternatif uygulama mağazalarına erişim konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu süreçte Fornite iOS gelecek mi sorusu da çok sık sorulur oldu. Her ne kadar bu gelişmeler yaşanana kadar konuya oldukça umutlu yaklaşılsa da, ne yazık ki Apple cephesinin son hamlesi Epic’in planlarını resmen suya düşürmüş durumda. Görünen o ki, Apple görünüşte AB kararlarına uymuş gibi yapsa da uygulamada halen AB ile ters düştüğü durumlar var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu hamleyi yapmaktaki amacı ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!