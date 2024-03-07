Samsung, orta sınıf akıllı telefon segmentindeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor ve Galaxy M14 4G’yi piyasaya sürerek tüketicilere yeni bir seçenek sunuyor. Bu cihaz, geçtiğimiz yılın başarılı Galaxy M14 5G modelinin 4G versiyonu olarak karşımıza çıkıyor, böylece 5G bağlantısı olmayan kullanıcılar için uygun bir alternatif sunuyor.

Galaxy M14 4G’nin önemli özelliklerinden biri, çentik içinde bulunan 13 MP ön panele sahip büyük bir ekranıdır. 6,7 inçlik FHD+ 90Hz ekranı, kullanıcılara canlı renkler ve akıcı bir deneyim sunuyor. Bu telefon, Snapdragon 680 SoC ile güçlendirilmiş olup 6 GB’a kadar RAM ile desteklenmektedir, böylece günlük görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir.

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Samsung, Galaxy M14 4G’nin yazılım desteği konusunda da iddialı. Telefon, One UI 5.1 arayüzü üzerinde Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor ve Samsung’un 2 nesil işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi sözü veriyor, böylece kullanıcılar gelecekteki yeniliklere kolayca adapte olabilirler.

Kamera tarafında, Galaxy M14 4G, 2MP derinlik ve makro kameraların yanı sıra 50MP ana kamerayla donatılmıştır. Bu, kullanıcıların çeşitli çekim senaryolarında yaratıcı olmalarını sağlar. Telefonun güvenliği ise yan monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla sağlanıyor.

Batarya özellikleri açısından, Galaxy M14 4G, 5000mAh pil ile güçlendirilmiş olup 25W hızlı şarj desteği sunar. Ancak, dikkat çekici bir nokta olarak, şarj cihazının kutu içeriğine dahil edilmediğini belirtmek önemli, bu da kullanıcıların ayrı bir şarj cihazı satın almak zorunda kalabilecekleri anlamına geliyor. 100 dolara satılacak olan bu telefon bakalım ülkemize gelecek mi?

İçindekiler Samsung Galaxy M14 4G özellikleri

Samsung Galaxy M14 4G özellikleri