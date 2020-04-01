Apple
Apple, Dark Sky uygulamasını satın aldı!
Apple, popüler hava durumu uygulaması olan”Dark Sky“ı satın aldı ve 1 Temmuz itibari ile Android ve WearOS cihazlarda kullanılamayacağını duyurdu.
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Apple, popüler hava durumu uygulaması olan Dark Sky’ı satın aldı!
Dark Sky kurucu ortaklarından Adam Grossman açıklamasında “Hedefimiz her zaman, mümkün olduğunca doğru hava durumu haberleri ile dünyayı geliştirmek, insanların güvende ve kuru kalmalarını sağlamak, bunu da insanların özel yaşam haklarına saygı duyacak şekilde yapmak.” dedi ve “Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için Apple‘dan daha iyi bir yer yok. Daha fazla insana ulaşabileceğimiz, daha etkili olabileceğimiz ve yalnız olmayacağımız için heyecanlıyız.” diye ekledi.
Şu an için Dark Sky uygulamasının IOS versiyonunda bir değişiklik yok, hala Apple Store‘dan 3.99$‘lık bir ücret karşılığında ulaşabilirsiniz. Ancak 1 Temmuz itibari ile Android ve Wear OS cihazlardan kaldırılacak. Eğer şu anda bu uygulamaya sahipseniz 1 Temmuz‘a kadar kullanabilirsiniz. Adam Grossman‘ın söylediğine göre eğer 1 Temmuz’a kadar süren aktif bir aboneliğiniz varsa geri ödeme alacaksınız.
Dark Sky API 2021’in sonuna kadar kullanılmaya devam edilecek. Ancak Adam Grossman‘ın dediğine göre Dark Sky, API kullanıcılarının yeni kayıtlarını kabul etmeyecek. Bu da demek oluyor ki üçüncü parti uygulamalar Dark Sky’ın hava durumu verilerini kendi uygulamalarında kullanamayacaklar.
Dark Sky web sitesindeki marka tanıtımını şimdiden “Dark Sky by Apple” olarak değiştirdi.
Aksesuar
Yeni nesil Apple Watch, Touch ID ile mi geliyor?
Apple yeni nesil akıllı saati Apple Watch için önemli bir özellik getiriyor. İddialara göre firma akıllı saatlerine Touch ID ekleyecek.
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Ekran altına Touch ID
Apple, kullanıcılarının çok sevdiği özelliği olan Touch ID‘yi görünüşe göre geri getiriyor. YouTube’da iUpdate isimli kanalda yer alan videolu habere göre Apple, yeni nesil akıllı saati Apple Watch‘a ekran altı parmak izi okuyucusu eklemek istiyor. Touch ID özelliği sayesinde kullanıcıların her saati bağladıklarında PIN girmesi sorununun da ortadan kalkması bekleniyor. Aynı şekilde saat üzerinden yapılan ödemeler de Touch ID vasıtasıyla hemen halledilebilecek. Apple hayranların sevdiği bu özellik dışında yeni nesil saatlerinin içerisine “Hey Siri!” komutlarını da ekleyecek. Günlük hayatı kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra Apple‘ın, yeni nesil saatlerine kanda yer alan oksijen miktarının ölçülebildiği gelişmiş bir sistem daha getirerek sağlık alanında da atılım yapması bekleniyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığın da yeni nesil Apple Watch oldukça önemli özelliklerle bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. WatchOS 7 ile geleceğine kesin gözüyle bakılan akıllı saatin, tanıtım tarihine kadar daha fazla yeni özelliklere kavuşup kavuşamayacağını kestirmek güç. Ayrıca etkinler ve tarihleri konusunda sıkıntılı günler yaşayan firma, geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nı şimdilik hazirana erteledi. Dünya genelinde ki Corona virüsü salgının etkilerine göre konferansın internet üzerinden yapılabileceği bilgisi aktarıldı.
Apple
Apple tedarikçileri iPhone siparişlerinde düşüş olduğunu söylüyor!
Apple, iPhone 11 serisi ile piyasada oldukça iyi gidiyordu ancak yayımlanan bir rapor Apple’ın siparişlerinde düşüş olduğunu iddia ediyor.
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Apple tedarikçileri 2020 1. çeyreğinde iPhone siparişlerinde düşüş olduğunu söylüyor!
Routers haber ajansına göre Apple’ın ana tedarikçilerinden birinin üst düzey yöneticisi bu çeyrek için siparişlerin geçen yıla göre %18 daha düşük olduğunu söyledi. Çin’den gelen bilgiler ise Apple’ın ekran tedarikçisinin sevkiyatını 70 milyondan 58 milyona düşürdüğünü iddia ediyor. Şirket ayrıca Vietnam’daki Apple üretim hattında işçiliği de azaltmakta.
Tüm bunlara ek olarak Malezya’daki bir tedarikçi şu anda kapanma ile karşı karşıya ve devam eden tedarik zinciri kesintileri nedeniyle durumun her gün değişmekte olduğunu söyledi. iPhone siparişlerindeki düşüşün nedeni hepimizin de tahmin edebileceği üzere dünyanın farklı bölgelerini etkileyen Corona virüs salgını. Asya’dan gelen son bir rapor Apple’ın iPhone 12 serisinde gecikmeye hazırlandığını gösteriyor. Son zamanlarda iddialara göre şirket yeni nesil cihazlarını aylarca erteleme olasılığı üzerine bir dizi iç tartışma düzenledi. Tedarik zinciri kaynakları salgın nedeniyle büyük sorunlar yaşamakta ve bu da Apple yetkililerini bu tür önlemler almaya zorlayabilir.
Apple’ın bazı mağazaları hala kapalı!
Çin’deki Apple mağazaları son zamanlarda normal faaliyetlerine başladı ancak şirket COVID-19 salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple, Amerika ve Avrupa’yı etkisi altına alan salgını yakından takip ediyor ve bu bölgeler şirketin en büyük pazarları. Dahası, şirket mevcut durumun tüketicilerin akıllı telefonlarını yükseltmek için ilgilerini azaltabileceğinden endişe ediyor.
Şu an itibariyle iPhone 12 serisinin tanıtımı için kesin bir zaman çizelgesi yok. Bu denli büyük etkinliklerin devam edebilmesi için ilk olarak Kaliforniya hükümetinin karantina emirlerini kaldırması gerekiyor.
Apple
Eski iPhone modelleri için güncelleme sürprizi!
Son dönemde güncelleme politikasını değiştiren ve destek süresini kısaltan Apple, buna karşın iPhone kullanıcılarına küçük sürprizler sunmaya devam ediyor. Markanın iOS 12 sürümü için yayınladığı yeni güncelleme, iPhone 5S ve 6 gibi eski cihazları yeniden hatırlatacak!
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iPhone 5S ve 6 sahiplerini ilgilendiren sürpriz iOS 12 güncellemesi!
Ekonomik ömürlerini dolduran iPhone 5S, 6 ve 6 Plus modelleri; iOS 13 güncelleme programına dahil edilmeyerek bir anlamda emekliye ayrılmıştı. Yayınlanan son güncelleme ise telefonların güvenlik açıklarını kapatma amacı taşıyor. iOS 12.4.6 sürüm numarasına sahip olan güncelleme ile eski cihazlarda tespit edilen güncel açıkların ortadan kalktığı belirtiliyor. Bunun haricinde ise herhangi bir yeni özellik ya da arayüz değişikliği bulunmuyor.
En son işletim sistemi sürümü iOS 12 olan akıllı telefonlar haricinde iPadOS 12’ye sahip tabletler için de güncelleme yayınlanmış. iPad Air, iPad Mini 2 ve iPad Mini 3 cihazları için yayınlanan güncelleme, tıpkı iPhone modelleri gibi güvenlik açıklarını gideriyor. Ayrıca 6. nesil iPod Touch modelinde de benzer bir güvenlik güncellemesi bulunuyor.
Günümüzde giriş ve orta seviye pek çok Android cihazın neredeyse hiç güncelleme almadığını göz önünde bulundurursak, 8 yaşını deviren iPhone 5S’in güncelleme alması dikkate değer bir olay gibi gözüküyor. Özellikle eski bir işletim sistemi sürümü için güncelleme sunulması da bulunan güvenlik açığının kritik seviyede olabileceğini akıllara getiriyor.