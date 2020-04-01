Apple, Dark Sky uygulamasını satın aldı!

Apple, popüler hava durumu uygulaması olan”Dark Sky“ı satın aldı ve 1 Temmuz itibari ile Android ve WearOS cihazlarda kullanılamayacağını duyurdu.

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Apple, popüler hava durumu uygulaması olan Dark Sky’ı satın aldı!

Dark Sky kurucu ortaklarından Adam Grossman açıklamasında “Hedefimiz her zaman, mümkün olduğunca doğru hava durumu haberleri ile dünyayı geliştirmek, insanların güvende ve kuru kalmalarını sağlamak, bunu da insanların özel yaşam haklarına saygı duyacak şekilde yapmak.” dedi ve “Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için Apple‘dan daha iyi bir yer yok. Daha fazla insana ulaşabileceğimiz, daha etkili olabileceğimiz ve yalnız olmayacağımız için heyecanlıyız.” diye ekledi.

Şu an için Dark Sky uygulamasının IOS versiyonunda bir değişiklik yok, hala Apple Store‘dan 3.99$‘lık bir ücret karşılığında ulaşabilirsiniz. Ancak 1 Temmuz itibari ile Android ve Wear OS cihazlardan kaldırılacak. Eğer şu anda bu uygulamaya sahipseniz 1 Temmuz‘a kadar kullanabilirsiniz. Adam Grossman‘ın söylediğine göre eğer 1 Temmuz’a kadar süren aktif bir aboneliğiniz varsa geri ödeme alacaksınız.

Dark Sky API 2021’in sonuna kadar kullanılmaya devam edilecek. Ancak Adam Grossman‘ın dediğine göre Dark Sky, API kullanıcılarının yeni kayıtlarını kabul etmeyecek. Bu da demek oluyor ki üçüncü parti uygulamalar Dark Sky’ın hava durumu verilerini kendi uygulamalarında kullanamayacaklar.

Dark Sky web sitesindeki marka tanıtımını şimdiden “Dark Sky by Apple” olarak değiştirdi.