Yeni nesil Apple Watch, Touch ID ile mi geliyor?

Apple yeni nesil akıllı saati Apple Watch için önemli bir özellik getiriyor. İddialara göre firma akıllı saatlerine Touch ID ekleyecek.

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Ekran altına Touch ID

Apple, kullanıcılarının çok sevdiği özelliği olan Touch ID‘yi görünüşe göre geri getiriyor. YouTube’da iUpdate isimli kanalda yer alan videolu habere göre Apple, yeni nesil akıllı saati Apple Watch‘a ekran altı parmak izi okuyucusu eklemek istiyor. Touch ID özelliği sayesinde kullanıcıların her saati bağladıklarında PIN girmesi sorununun da ortadan kalkması bekleniyor. Aynı şekilde saat üzerinden yapılan ödemeler de Touch ID vasıtasıyla hemen halledilebilecek. Apple hayranların sevdiği bu özellik dışında yeni nesil saatlerinin içerisine “Hey Siri!” komutlarını da ekleyecek. Günlük hayatı kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra Apple‘ın, yeni nesil saatlerine kanda yer alan oksijen miktarının ölçülebildiği gelişmiş bir sistem daha getirerek sağlık alanında da atılım yapması bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığın da yeni nesil Apple Watch oldukça önemli özelliklerle bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. WatchOS 7 ile geleceğine kesin gözüyle bakılan akıllı saatin, tanıtım tarihine kadar daha fazla yeni özelliklere kavuşup kavuşamayacağını kestirmek güç. Ayrıca etkinler ve tarihleri konusunda sıkıntılı günler yaşayan firma, geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nı şimdilik hazirana erteledi. Dünya genelinde ki Corona virüsü salgının etkilerine göre konferansın internet üzerinden yapılabileceği bilgisi aktarıldı.