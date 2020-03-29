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Yeni nesil Apple Watch, Touch ID ile mi geliyor?
Apple yeni nesil akıllı saati Apple Watch için önemli bir özellik getiriyor. İddialara göre firma akıllı saatlerine Touch ID ekleyecek.
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Ekran altına Touch ID
Apple, kullanıcılarının çok sevdiği özelliği olan Touch ID‘yi görünüşe göre geri getiriyor. YouTube’da iUpdate isimli kanalda yer alan videolu habere göre Apple, yeni nesil akıllı saati Apple Watch‘a ekran altı parmak izi okuyucusu eklemek istiyor. Touch ID özelliği sayesinde kullanıcıların her saati bağladıklarında PIN girmesi sorununun da ortadan kalkması bekleniyor. Aynı şekilde saat üzerinden yapılan ödemeler de Touch ID vasıtasıyla hemen halledilebilecek. Apple hayranların sevdiği bu özellik dışında yeni nesil saatlerinin içerisine “Hey Siri!” komutlarını da ekleyecek. Günlük hayatı kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra Apple‘ın, yeni nesil saatlerine kanda yer alan oksijen miktarının ölçülebildiği gelişmiş bir sistem daha getirerek sağlık alanında da atılım yapması bekleniyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığın da yeni nesil Apple Watch oldukça önemli özelliklerle bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. WatchOS 7 ile geleceğine kesin gözüyle bakılan akıllı saatin, tanıtım tarihine kadar daha fazla yeni özelliklere kavuşup kavuşamayacağını kestirmek güç. Ayrıca etkinler ve tarihleri konusunda sıkıntılı günler yaşayan firma, geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nı şimdilik hazirana erteledi. Dünya genelinde ki Corona virüsü salgının etkilerine göre konferansın internet üzerinden yapılabileceği bilgisi aktarıldı.
Aksesuar
Huawei’den yeni sportif akıllı saat Watch GT 2e!
Huawei yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanıyor. Watch GT 2‘nin ardından firma daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Şimdiler de Watch GT 2e modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanan firma gençleri hedef almışa benziyor.
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Daha sade ve sportif bir tasarımla geliyor.
Akıllı saat piyasasında önemli işler çıkaran Huawei, Watch GT 2 modeline kardeş getiriyor. Watch GT 2e ismini alan model hedef kitle bakımından gençlere ve sporculara ithaf ediyor. Cihaz sade ve renkli bir tasarıma sahip. Özellik olarak ise Watch GT 2‘nin neredeyse aynısı. WinFuture isimli internet sitesinde teknik özellikleri sızdırılan cihaz, çok farklı yenilikler içermiyor. 1.39 inç AMOLED ekranla gelen cihaz 455 mAh pil kapasitesi ile 14 gün pil ömrü vadediyor. Bluetoth 5.1 teknolojisini kullanacak cihaz hem Android hemde IOS cihazlar da sorunsuz kullanılabilecek. Ayrıca 16 MB RAM ve 4 GB dahili depolama seçeneğine sahip cihaz 46 mm‘lik gövde boyutuna sahip. Aynı zamanda cihazın Watch GT 2 ile ortalama olarak aynı fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.
Belli ki Huawei akıllı saat rekabetinde Apple‘ın yediği pastadan lokma istiyor. Firma hem performans olarak hemde batarya bakımından çıkardığı cihazlar ile övgüleri üzerine topladı. Üst seviye akıllı saatler arasında en iyi şarj sürelerinden birini sunan Watch GT serisi bakalım bu yeni üyesiyle ne kadar kullanıcı çekecek. Cihazın ülkemizde satışına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei Watch GT 2e, 26 Mart tarihinde P40 modelleriyle beraber aynı lansmanda tanıtılacak.
Akıllı TV
Philips TV & Sound, 7 farklı üründe 7 Red Dot ödülü kazandı!
Philips TV & Sound markası 7 farklı adet ürününde 7 Red Dot ödülü kazanmayı başardı. Marka, özellikle Avrupai tasarım ve malzeme kalitesi yüksek ürünleriyle dikkat çekiyor.
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Şirket, dünya çapındaki markaların tasarım inovasyonunu ölçen uluslararası kusursuzluk sertifikası Red Dot ödülü için 50 farklı kategoriden, 5500’den fazla ürün yarıştı. Tasarımlar, 40 profesyonel jüri üyesi tarafından ‘inovasyon derecesi, fonksiyonellik, form kalitesi, ekolojik uyumluluk ve dayanıklılık’ başlıkları altında oylandı.
TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White; ‘’Avrupa dizaynı odaklı tasarım takımımız sayesinde aldığımız ödüllerden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Tasarım dilimiz rakiplerimizden biraz farklı. Ürünlerimiz yalnızca performans odaklı değil. Başarımız; ürünlerimizin kullanıcılarına yaşattığı deneyim ve o ürüne sahip olmaktan kaynaklı mutlulukla da orantılı. Kazandığımız ödüller de gösteriyor ki Red Dot uzmanları da bizimle aynı fikirde.’’dedi.
Philips TV & Sound, Red Dot Ödüllü Ürünleri:
Philips OLED855 TV
Görüntü ve ses kalitesi standardını belirleyen en yeni OLED855 TV, eşsiz, cesur ve minimal stand mimarisiyle üstün görüntü kalitesini deneyimletmek amacıyla tasarlandı.
OLED855, modern evlere yakışacak ve izleyicisine ayrıcalıklı ve üst düzey kalitede bir izleme deneyimi yaşatmak amacıyla birinci sınıf malzemeler ve kaplamalardan üretildi.
Philips Fidelio X3 & L3 Kulaklıklar
Seçkin(Premium) Fidelio markasının geri dönüşü Fidelio X3 model kablolu kulak üstü kulaklık ve IFA’da piyasaya sürülecek olan Fidelio L3 kablosuz kulak üstü kulaklıklarla oldu. Iki ürün de kullanıcısına yüksek ses deneyimi vadediyor.
Başarılı performans ve üst düzey tasarıma sahip X3 ve L3, Fidelio markasının orjinal üst düzey performanslı kulaklıklarının eskiden gelen tasarım mimarisini yeniden yorumlayan iki ürün.
Hafif çelik çerçevesi, Kvadrat malzemeleri ve Muirhead derisiyle Philips TV & Sound’ın Avrupa dizayı tasarım dilini birebir yansıtıyor.
Philips TAT8505 TWS Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık
Önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan TAT8505, siyah renkli, kompakt ve ergonomik. Ürünün şarj aleti ve yedek pili de adeta mücevher gibi kullanıcısına sunuluyor.
Philips Bluetooth Hoparlör Serisi
Dikey veya yatay olarak kullanılabilen, dikdörtgen tasarımlı, dokunmatik hoparlörler metal bitişli ve elde kolayca taşınabilen özellikte.
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Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Şubat ayının sonlarına doğru hakkında ilk sızıntılar ortaya çıkan Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar geldi. Powerbeats 4, aşina olduğumuz bir tasarımla satışa sunulacak; ayrıca cihazın renk seçenekleri de şimdiden belli oldu.
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Apple Powerbeats 4 hakkında sızıntılar neler söylüyor
Powerbeats 4 geçen seneden bildiğimiz Powerbeats Pro modeliyle hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak. Mobil cihazınıza kablosuz olarak bağlanıp; kendi arasında kablo ile birbirine bağlanan, iki adet kulaklık olmak üzere yarı kablosuz bir kullanıma sahip olacak. Kulaklığın sağ teki ses yüksekliğini kontrol etmek için kullanılabilecek iken, sol teki de güç açma kapama ve akıllı asistana erişim için kullanılabilecek. Dedikodulara göre Powerbeats 4 Apple’ın H1 isimli ses işlemcisi ile gelecek. Batarya kullanım süresinin ise 15 saat civarında olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Powerbeats 4, artık günümüzde sıklıkla görmeye başladığımız bir özellik olan; hızlı şarj desteği ile 5 dakikalık şarjla 60 dakikalık dinleme süresi sunabilecek. Henüz kesinleşmeyen bazı söylentilere göre ise Apple bu kulaklıklarda Usb Type-C desteği sunacak.
Apple Powerbeats 4, beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşacak. Fakat fiyat ile ilgili henüz hiçbir resmi açıklama veya sızıntı mevcut değil. Bizim beklentilerimiz ise ürünün Amerika Birleşik Devletleri pazarında 200 Dolar civarlarında satışa çıkacağı yönünde.