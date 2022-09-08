Akıllı telefon piyasasında uzun yıllardır lider durumda olan Apple , dün geceki ‘Far Out’ etkinliğinde merakla beklenen iPhone 14 serisini tanıttı. Aynı gün marka, Watch Series 8 isimli akıllı saatini de piyasaya sürdü. Bu tanıtılan cihazlarla beraber merak edilen diğer bir durum ise firmanın yeni trafik protokolü Crash Detection oldu. Apple’a göre bu yeni özellik hayat kurtarabilir.

Apple Crash Detection Nedir ?

Yeni acil durum protokolü Apple Crash Detection, seyahat anında yaşanan bir trafik kazasından hemen sonra devreye giren bir geri çağırım teknolojisi. Apple’a göre, bir araba kazası yaşarsanız, Apple Watch Series 8 ve iPhone 14 cihazları bu kazayı algılayacak. Ardından yine bu cihazlar üzerinden 10 saniye içinde acil durum hatları ile irtibata geçilecek. Bu sayede geç fark edilebilen kaza durumlarında çok daha hızlı müdahale edilebilecek.

Apple Crash Detection Nasıl Çalışıyor ?

Akıllara takılan soru ise şu: Yeni Apple cihazları bu kazaları nasıl algılayabilir ? Şirketin yeni akıllı cihazları artık iki yeni hareket sensörüne sahip. Geliştirilmiş 3 eksenli jiroskop ve yüksek G-kuvvetli ivmeölçer ile donatılan cihazlar son derece hassasiyetli ölçümler yapabiliyor. Teknoloji devine göre, yen ivmeölçer 256 G’ye kadar ölçümleri normalden dört kat daha hızlı yapabilir nitelikte. Tahmin edersiniz ki bu teknolojiler herhangi bir anormal hareketi anında algılayabilir. işin donanım tarafı böyleyken yazılım tarafında gelişmiş bir sensör algoritması bizleri bekliyor. İki taraf da uyumlu çalıştığı sürece şirketin iddiaları gerçeklikten hiç de uzak görünmüyor.

Yeni özellik hakkında bir diğer durum ise algoritmanın sadece araç sürerken ve olası bir kaza sırasında çalışır özellikte olması. Diğer durumlarda cihaz gelen verileri sunucuya aktarmak yerine kendi içinde toplar ve işler. Apple bu konuda kullanıcıların güvenini kazanmak için son teknoloji çarpışma testi laboratuvarlarında yıllarca yapılan raporların incelendiğini ve algoritmanın 1 milyon saatin üzerinde gerçek dünya sürüş ve çarpışma verileri üzerinde eğitildiğini belirtti.

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