Apple “Far Out” etkinliği sırasında iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ı duyurdu.Yeni cep telefonları A15 Bionic yonga seti ile donatılmış, 12 MP kamera ile geliyor ve şimdiye kadarki en büyük pile sahip olarak geliyor.

Ayrıca geleneksel model için 6,1 inç ve Plus için 6,7 inç ekran boyutları da yenidir. Ekranlarda Retina ekran, HDR, 1200 nit parlaklık, dokunsal dokunuş bulunuyor.

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Cihazlar Midnight, Starlight, Blue, Purple ve Red renklerde satılacak. Yeni telefonlar 16 Eylül (iPhone 14) ve 7 Ekim’de (iPhone 14 Plus) piyasaya sürülecek ve 799 $ (iPhone 14) ve 899 $ (iPhone 14 Plus) fiyatlarından satışa sunulacak.

iPhone 14 teknik özellikleri

Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision

6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic

Yenilenmiş Apple A15 Bionic Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM

128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi

12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu

12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteği

Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteği Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj

3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning İşletim Sistemi: iOS 16

iPhone 14 Plus teknik özellikleri

Ekran : 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone

: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone İşlemci : A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği

: A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği Arka kamera : 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı

: 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı Ön kamera: Otomatik odaklama yapan yeni kamera

Otomatik odaklama yapan yeni kamera Depolama : 128GB/ 256GB/ 512GB

: 128GB/ 256GB/ 512GB Bellek : 6GB RAM (LPDDR4X)

: 6GB RAM (LPDDR4X) Batarya : 4.323 mAh

: 4.323 mAh İşletim sistemi : iOS 16

: iOS 16 Diğer : 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı

: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı

Fiyat

iPhone 14 30.999 TL

iPhone 14 Plus 34.999 TL