Apple “Far Out” etkinliği sırasında iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ı duyurdu.Yeni cep telefonları A15 Bionic yonga seti ile donatılmış, 12 MP kamera ile geliyor ve şimdiye kadarki en büyük pile sahip olarak geliyor.
Ayrıca geleneksel model için 6,1 inç ve Plus için 6,7 inç ekran boyutları da yenidir. Ekranlarda Retina ekran, HDR, 1200 nit parlaklık, dokunsal dokunuş bulunuyor.
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Cihazlar Midnight, Starlight, Blue, Purple ve Red renklerde satılacak. Yeni telefonlar 16 Eylül (iPhone 14) ve 7 Ekim’de (iPhone 14 Plus) piyasaya sürülecek ve 799 $ (iPhone 14) ve 899 $ (iPhone 14 Plus) fiyatlarından satışa sunulacak.
İçindekiler
iPhone 14 teknik özellikleri
- Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED – Ön ve arka taraf Ceramic Shield – HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision
- İşlemci: Yenilenmiş Apple A15 Bionic
- Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB ve 512 GB NVMe – 6 GB LPDDR4X RAM
- Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 5 – 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi
- Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme – Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
- Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 5, Gece Modu
- Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p – 120 FPS @1080p ağır çekim video desteği
- Batarya: 3.279 mAh – 35W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 16
iPhone 14 Plus teknik özellikleri
- Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone
- İşlemci: A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği
- Arka kamera: 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı
- Ön kamera: Otomatik odaklama yapan yeni kamera
- Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB
- Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X)
- Batarya: 4.323 mAh
- İşletim sistemi: iOS 16
- Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı
- Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı
Fiyat
- iPhone 14 30.999 TL
- iPhone 14 Plus 34.999 TL