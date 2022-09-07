Apple,açılış konuşması sırasında akıllı saatlerini duyurdu. Apple Watch Series 8 ile başayacak olursak, daha geniş vaat ettiğimiz bir ekran için geniş bir düz ekran ile karşımıza çıkıyor.

Apple Watch Series 8, kadın sağlığına ve güvenliğine odaklanıyor

Apple, iletişiminde özellikle saate entegre yumurtlama takibi olan kadınları hedef aldı. Ayrıca Vücut ısısı sensörü böylece kesin tarihleri ​​belirleyebilir. Bu veriler Sağlık uygulamasında mevcut olacak ve Apple optimum güvenlik vaat ediyor.

Başka bir yenilik: Crash Detection özelliği. Saate dahil olan yeni dedektörler sayesinde trafik kazası geçirip geçirmediğinizi ve çarpmanın şiddetini tespit edebilecek. Tabii ki, bu yardımın daha hızlı ulaşmasını ve ayrıca yukarı yöndeki çökme hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Apple, tam gün pil ömrü vaat ediyor ancak yeni bir mod (Düşük Güç Modu), birçok özelliği kaldırarak pil gücünden tasarruf sağlayacak. Bununla 36 saat dayanabilecek. Önemli bir ekleme, bildiğimiz gibi özerkliğin, başlangıcından bu yana bağlantılı saatin Aşil topuğu olduğunu biliyoruz.

Apple Watch Series 8 siyah, kırmızı, bronz ve kırmızı renklerde satışa sunulacak. Bazıları Nike veya Hermès ile yapılan yeni kayışlar da mevcut olacak. Yazılım tarafında da yeni saat yüzlerimiz olacak. Saatinizi tamamen kişiselleştirmek için yeterli.

16 Eylül’den itibaren GPS versiyonu 399$’dan ve Hücresel versiyon için 499$’dan satışa sunulacak. Yeni bir sürüm olan Apple Watch SE de sunuldu. 249 dolardan satılacak.

Apple ayrıca ekstrem sporlar için Apple Watch Ultra’yı da duyurdu

Konferans sırasında Apple Watch Ultra da tanıtıldı. Seri 8’e göre daha dayanıklı ve dayanıklı olması amaçlanmıştır. Burada hedeflenen sporcular ve özellikle ekstrem aktiviteler yapanlardır. Gücünü daha büyük ekranında (49 milyon kadran), daha parlak (en fazla 2000 nit) ve aynı zamanda belirli bir kullanım veya uygulamaya atanabilen yandaki düğmesinde yatmaktadır.

Apple ayrıca dayanıklılığı ortaya koyuyor. Her biri bir aktiviteye (spor, yürüyüş, dalış) adanmış üç tane sunulur, ancak hepsi aşırı aktivitelere dayanıklıdır ve titanyum ataşmana sahiptir.

Watch Ultra, Watch Series 8 ile aynı teknik özelliklere sahip ancak 60 saatlik pil ömrü, kaybolmamanız için GPS izleme modu, tehlike anında saati çalan siren modu gibi küçük ekstralar ekliyor. hatta dekompresyon duraklarında size yardımcı olacak bir dalış modu.

Bu Watch Ultra ile Apple, spora adanmış bir ürün konseptini gerçekten daha da ileri götürmeye çalışıyor. 23 Eylül’de 799 dolara satışa sunulacak.