Apple, CIA’in WikiLeaks Sızıntısında Yer Alan iOS Açıklarını Kapattı

Geçtiğimiz gün WikiLeaks, CIA ile ilgili bir sürü doküman yayınladı ve bu dokümanların arasında Apple ve iOS’ta yer alan güvenlik açıkları da bulunuyordu.

Apple bu konuya hemen bir açıklık getirdi ve iOS’un Ocak ayında yayınlanan güncellemesi ile beraber bu dokümanlarda yer alan bir çok kritik açığı kapattıklarını açıkladı. Diğer taraftan CIA ‘in bulduğu açıklarında şirket mühendisleri tarafından kapatılacağını ve bir çok mühendisin öncelikli olarak bu konuda çalıştığı belirtildi.

Salı günü Wikileaks, CIA’in Siber İstihbarat bölümünden alındığı iddia edilen 8761 adet dosya yayınladı. Bu dosyalarda Android ve Samsung Smart TV modellerinde yer alan açıklar da bulunuyor. Dosyalarda 14 iOS açığı hakkında detaylı bilgiler var. Bu bilgiler arasında kullanıcıları izlemek için açıkların nasıl kullanılabileceği, iletişimlerinin nasıl takip edilebileceği ve telefonlarının nasıl ele geçirebileceği gibi bilgiler yer alıyor.

Yapılan açıklamada bu açıkların bir çoğunun iOS’un son güncellemesi ile kapatıldığı ve bilinen diğer açıklamalar için yoğun bir şekilde mesai harcandığı belirtildi. Kullanıcıların iOS’un son sürümüne güncellemelerinin son derece önemli olduğu ve güvenlik güncellemeleri için kullanıcıların çıkacak olan yeni güncellemeleri hemen yüklemesi gerektiği açıklandı. Ayrıca iOS kullanıcılarının %80’inin son sürüme sahip olduğu belirtildi.