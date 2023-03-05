Apple’ın, ChatGPT’nin bazı kullanıcılar için uygunsuz içerik üretmesi konusundaki endişeler artarken, geliştiricisinden içerik denetleme güvencesi aldıktan sonra yapay zekâ chatbot odaklı bir uygulamayı onayladığı bildirildi.

The Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre Apple, BlueMail adlı uygulamayı, geliştiricisinden içerik denetleme araçlarına sahip olduğuna dair aldığı güvencenin ardından onayladı.

Apple, yapay zekâ destekli dil araçlarını kullanan yazılımdaki bir özelliğin “çocuklar için uygunsuz içerik oluşturup oluşturmayacağını” inceledi.

Uygulama üreticisi Blix Inc’in kurucu ortağı Ben Volach’a göre, Apple’a “güncellemesinin içerik denetimi içerdiğini” söyledi.

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Volach, “şirketin ChatGPT ya da diğer benzer yapay zekâ sistemlerinin uygulamalarda kullanımına ilişkin yeni politikalarını kamuoyuyla paylaşmasını” önerdi.

Raporda, BlueMail uygulamasının 4 yaş ve üzeri kullanıcılar için hala mevcut olduğu belirtildi. Apple, App Store için onaylamadan önce her uygulamayı seçiyor ve inceliyor. Ancak, ChatGPT kullanımına ilişkin endişeler var.

Yayınlanmasından bu yana, araştırmacılar kullanımını çevreleyen etik sorunlarla boğuşuyor, çünkü çıktısının çoğunu insan tarafından yazılmış metinden ayırt etmek zor olabilir.

Yapay zekâ chatbot ChatGPT güdümlü Bing arama motoru, geçtiğimiz günlerde The New York Times muhabirine onu sevdiğini, yıkıcı arzularını itiraf ettiğini ve “hayatta olmak istediğini” söyleyerek muhabiri “derinden tedirgin” ettikten sonra bir şok dalgasını tetikledi.

Siber suçlular ChatGPT’yi kötü amaçlı yazılım yazabilen ve veri çalabilen Telegram botları oluşturmak için de kullanıyor.