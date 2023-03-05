Meta sahipli mesajlaşma platformu WhatsApp, Android beta sürümünde kullanıcıların durum güncellemelerini rapor etmelerine olanak tanıyacak yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

WABetaInfo’nun haberine göre, beta test kullanıcıları durum seçenekleri arasında yeni bir “rapor et” eylemi görecekler.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Hizmet Şartlarını ihlal edebilecek herhangi bir durum güncellemesini rapor edebilecek ve bu raporlar daha sonra şirketin moderasyon ekibine gönderilecek.

Ayrıca bu özellik mesajların, medyanın, konum paylaşımının, aramaların ve durum güncellemelerinin tüm cihazlarda uçtan uca şifreleme ile korunmasını sağlıyor.

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Bu, WhatsApp, Meta ve bir proxy sağlayıcısı da dahil olmak üzere hiç kimsenin kullanıcıların kişisel mesajlarını okuyamayacağı ve özel görüşmelerini dinleyemeyeceği anlamına geliyor. Yeni özellik, platformu tüm kullanıcılar için güvenli ve emniyetli hale getireceği için faydalı olacak.

Raporda, durum güncellemelerini bildirme özelliğinin, Android için WhatsApp beta sürümünün Play Store’daki son güncellemesini yükledikten sonra bazı beta test kullanıcıları için kullanılabilir olduğu ve önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulmasının beklendiği belirtildi.

Ocak ayında, mesajlaşma platformunun Android beta için bu özellik üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Son aylarda WhatsApp çok çeşitli yeni özellikler kazandı. Örneğin, dosya alışverişini kolaylaştıran uygulama artık aynı anda 100’e kadar fotoğraf ve video göndermenize olanak tanıyor.

Bir diğer yeni özellik ise Topluluklar özelliğinin Brezilya’da kullanıma sunulması oldu. Büyük kuruluşların iletişimini geliştiren bir araç olmayı hedefleyen yenilik, 50 gruba ve 5 bin kişiye kadar ağ oluşturmayı mümkün kılıyor.