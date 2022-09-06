Appsumer tarafından salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre, Apple dijital reklamlarda ivme kazanırken, Google ve Facebook ivme kaybediyor. 100’den fazla farklı tüketici uygulaması şirketinin çevrimiçi reklam bütçelerinin analizine dayanan araştırma, Apple’ın reklam işinin, şirketin 2021’deki büyük iOS gizlilik güncellemesinden yararlandığını ve bunun Facebook gibi şirketlerin kullanıcıları internette izlemesini zorlaştırdığını buldu.

Apple’ın arama ağı reklamları, insanların iPhone üreticisinin App Store’unda reklam vermesine olanak tanıyor. Appsumer, ikinci çeyrek için reklam veren benimseme oranının bir önceki yıla göre neredeyse 4 puan artarak %94,8’e yükseldiğini, Facebook’un benimsenmesinin ise 3 puan düşerek ve %82,8’e düştüğünü söyledi. Google’ın oranı 2 puan azalarak %94,8’e geriledi.

InMobi’nin sahibi olduğu Appsumer’a göre Apple, “reklam verenlerin benimsenmesinin en üst tablosunda Facebook ve Google ikilisine katıldı”. Appsumer’ın genel müdürü Shumel Lais, Apple’ın gelişmiş konumunu, indirmeleri desteklemek için büyük paralar ödemeye istekli uygulama geliştiricilerinin sayısındaki artışa bağladı. Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) güncellemesi, Facebook gibi reklam tabanlı uygulamaların markalara çevrimiçi reklam kampanyalarında yardımcı olmak için kullanabileceği veri miktarını sınırladı.

Lais, “Daha geniş ağa uygulanan ATT ölçüm sınırlamalarının Apple için aynı şekilde mevcut olmaması oldukça ilginç- yani Apple’ın iOS’taki diğer kanallarda biraz daha fazla görünürlük veya avantaja sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.” dedi.

Apple’ın geliştiricilere yönelik çevrimiçi reklamlarındaki yükselişi, perakendeciler müşterilerinin güvendiği sitelerde ürünlerini tanıtmak için daha fazla para harcadıkça Amazon’un e-ticaretteki konumunu yansıtıyor. Cüzdan payı olarak adlandırılan çevrimiçi reklamcılığa yapılan toplam uygulama geliştirici harcaması açısından, Google %34 ile en üst sırada yer alıyor. Facebook %28 ile ikinci, Apple ise %15 ile ikinci sırada yer alıyor. Amazon, geliştiriciler için bir platform olmadığı için listelenmedi.

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Pazarın alt ucunda TikTok, Snap’i geride bıraktı. Appsumer, TikTok’un %3 pazar payına sahip olduğunu ve Snap’in %2’de olduğunu söyledi. Snap’i geçmesine rağmen, TikTok’un benimseme oranı ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 7 puan düştü. Lais, uygulama geliştiricilerinin hala kısa video hizmetinde hangi reklamların işe yaradığını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Lais, “Markalar, TikTok’un her sektör için çalışmasını sağlamaya hala uyum sağlıyor olabilir” dedi.

Rakamlar Facebook için hiç de fena değil. Lais, cüzdan payının dördüncü çeyrekte 4 puan artarak %28’e yükseldiğini ve sosyal medya şirketinin bazı “iyileşme işaretleri” yaşadığını belirtti. Temmuz ayında, Facebook ana şirketi Meta, ikinci çeyrek gelirinde beklenenden daha hızlı bir düşüş bildirdi ve satışların üçüncü çeyrekte bir yıl önceki döneme göre tekrar düşeceğini söyledi.

Lais, Facebook’un, arama terimlerine dayalı reklamlar sunan Google ve Apple’a karşı reklamların sükûnetinden yararlandığını söyledi. Ayrıca, “Facebook’un hala benzersiz özellikleri var ve insanlar bir tür keşif modunda oldukları bir zihniyet içindeler, bu yüzden orada hala fırsat var” dedi.