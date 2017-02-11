Apple’ın kültüründe değişik bir gizlilik vardır ve genel olarak şirketin gelecek ürünlerinden ya da projelerinden asla bahsedilmez.

Ancak Apple’ın CEO’su Tim Cook arkada arada sırada bazı ipuçları bırakıyor. Cook daha önce şirketin televizyon konusundaki planlarından az da olsa bahsetmişti şimdi ise aynı şeyi arttırılmış gerçeklik teknolojisi hakkında yaptı.

Tim Cook verdiği röportajda arttırılmış gerçekliğin geleceğin teknolojisi olacağını ve akıllı telefon gibi devrim yaratan bir teknoloji olacağını dile getirdi. Arttırılmış gerçekliğin büyük bir fikir olduğunu belirten Cook, iPhone’u özel bir grup, ülke ya da hedef kitle için değil herkes için yaptıklarını ve arttırılmış gerçeklik teknolojisinin de böyle bir ürün olacağının altını çizdi.

Cook bu teknolojinin bir çok insan hayatını geliştirebileceğini ve aynı zamanda eğlenceli olacağını söyledi. Bu teknolojinin iPhone işlemcilerinde kullanılan silikon gibi çekirdek bir teknoloji olduğunu herhangi bir ürün olmayacağını belirtti. Cook, Eylül ayında da arttırılmış gerçeklik teknolojisinin sanal gerçeklik teknolojisinden çok daha fazla potansiyele sahip olduğunu ve gerçek dünyadan kopmadan teknolojiyle etkileşime girmenin en önemli yolu olduğunu açıklamıştı.