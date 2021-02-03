Haber
Apple Car projesine Porsche’den büyük transfer!
Apple’ın otonom araç projesi, son dönemde pek çok sürpriz gelişmeye sahne oldu. Önümüzdeki dönem yollara çıkacağı kesin gözüyle bakılan Apple Car projesine son olarak Porsche’den önemli bir yöneticinin transfer edildiği belirtiliyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
Porsche Taycan’ın kilit ismi Apple Car ekibine dahil oldu!
Business Insider’ın aktardığı bilgiye göre, Porsche yöneticilerinden Dr. Manfred Harrer sürpriz şekilde istifa etti. Apple ile anlaştığı belirtilen Harrer, iddialara göre yılbaşından beri markanın otonom araç projesi üzerinde çalışıyor. Ancak proje çok gizli şekilde yürütüldüğü için bu transfer henüz resmi olarak duyurulmadı. Dahası, son birkaç ay içerisinde Volkswagen grubundan Apple’a çok sayıda mühendisin transfer olduğu iddia ediliyor.
Daha önce BMW ve Audi gibi pek çok otomotiv devinde çalışan Manfred Harrer, son olarak Porsche Taycan’ın şasi geliştirmesinden sorumlu isimdi. Bazı Volkswagen çalışanları ise Harrer’i “sektör standartlarını belirleyecek kalibrede” bir isim olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Apple’ın araç projesine çok doğru bir ismi kattığını söyleyebiliriz. Öte yandan Harrer’in direksiyon sistemleri üzerine yazdığı akademik bir kitabı da mevcut.
Hatırlanacağı üzere, Apple Car projesinin üretimi için Kia ile anlaşma sağlandığına ilişkin haberler çıkmıştı. 2024 yılında başlaması planlanan üretimde ilk etapta yıllık 100.000 Apple Car’ın üretileceği iddia ediliyor. Ayrıca sözleşmede yıllık üretim miktarının 400.000 araca kadar artabileceği bir opsiyonun olduğu da ifade ediliyor. Son olarak iki iddianın da henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim.
Sizin için seçtiğimiz kulak içi kulaklık modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Marvel Edition geliyor
OPPO, özel sürüm Reno 5 Marvel Edition modeli için yeni bir sertifika aldı. Görünüşe göre şirket, Reno 5 serisini güçlendirmeye devam ediyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu
Oppo, yeni çıkaracağı modelleriyle akıllı telefon pazarına oldukça iddialı girmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere firma geçtiğimiz yılın Aralık ayında Reno5 4G veya 5G olmak üzere iki yeni versiyonlu akıllı telefonunu tanıtmıştı. Aradan geçen kısa bir zaman sonra şirket, Tayland’ın NBTC sertifikasını alan yeni Reno5 Marvel Edition özel sürümüyle karşımıza çıkıyor.
Türkiye’de de satılması beklenen Reno5 serisinin yeni üyesi OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin tasarımsal olarak nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat akıllı telefon, farklı bir tasarımı yerine kutu içeriği ile göz alması beklentiler arasında.
OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 90 Hz, Full HD+, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720 G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera; 64 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel monokrom
- Ön Kamera: 44 Megapiksel
- Batarya: 4,310 mAh (50 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.11
OPPO’nun Marvel ile yapacağı bu ortaklığı bir ilk değil. İki şirket daha önce OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition isimli bir özel seri ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüş ve Avengers serisi için sevindirmişti.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Vivo S7t 5G Çin’de ortaya çıktı!
Vivo S7t 5G Çinli bir telekomünikasyon firmasının resmi sitesinde ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefonun teknik özellikleri de belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
Vivo S7t 5G Dimensity 820 ile piyasaya çıkacak!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni bir model daha getirmeyi hedefliyor. Akıllı telefon üreticisi 2021 yılında daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için kolları sıvadı. S7t 5G modelini geliştiren firma, böylelikle orta seviyedeki alternatif sayısını arttıracak. Resmi duyurusu yapılmayan akıllı telefon, Çinli bir telekomünikasyon firmasının resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon ile alakalı iki adet de görsel ortaya çıktı.
Orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak Vivo S7t 5G, Dimensity 820 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. 6.44 inçlik OLED ekranla piyasaya çıkacak akıllı telefonun parmak izi sensörü ekran altında yer alacak. İki adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 44 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açıdan oluşan bir kurulum bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazın arka tarafında üç adet kamera yer almakta. Bunlar sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olacak. Firmanın henüz tanıtmadığı akıllı telefon böylelikle resmi olarak ortaya çıktı. Bakalım cihaz orta seviyede beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
14 Şubat’ın yaklaşması ile birlikte sizi hediyesiz bırakmayacak akıllı saat ve bileklik listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Genel
MediaMarkt’ta aşık olunacak çeşit çeşit teknolojik hediyeler!
Yaklaşan Sevgililer Günü ile birlikte sevgiliye hediye arayışları da başlıyor. Birçok sevgilinin günlerce düşündüğü, kararsız kaldığı Sevgililer Günü hediyesi için yüzlerce seçenek bulunuyor. Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt mağazalarında ve internet sitesinde sizleri bekliyor.
İlginizi çekebilir: Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
Sevgililer Günü Kampanyası başladı
Birbirinden farklı ürünleri sevgilinize hediye alarak onu mutlu edebilirsiniz. Kampanya 14 şubata kadar farklı zamanlarda geçerli tekliflerle devam edecek. Ancak 3-5 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada indirimli ürünlerden birkaçını sizler için listeledik.
PHILIPS MG5716/15 Multigroom Series 5000 9’u 1 Arada Yüz Saç ve Vücut Erkek Bakım Seti
Erkek arkadaşınız için uygun fiyatlı hediyelerden bir tanesi de bu erkek bakım seti. Bu sayede hem güzel bir hediye hem de kullanışlı bir ürün almak mümkün. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.
SAMSUNG 55TU8500 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV Siyah
Evinizin salonunda veya oturma odasında kaliteli görüntü ve keyif veren bir izleme sunan Samsung Smart Ultra HD 4K LED TV sevgilinize ve kendinize alacağınız en güzel hediyelerden bir tanesi olabilir. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.
Samsung’un orta seviyede iddalı cihazlarından olan Galaxy A51, özellikle sevgilinizin bu dönemde telefon ihtiyacı varsa tam ona göre. Amoled ekranı ve gün boyu sizi rahat ettirecek pili ile alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.
BABYLISS Smooth Glide 230 Saç Düzleştirici
Özellikle beyler, kız arkadaşınız bu hediyenizi çok sevecek. Kadınlar saçlarına fazlasıyla önem verirler. Bu yüzden güzel bir saç düzleştiricisi onun için güzel bir hediye olacak. Ayrıca fiyat etiketinin de fazla olmaması bütçenize de yarar sağlayacak. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.
TTEC SoundBeat Pro Mıknatıslı Stereo Bluetooth Kulaklık
Sevgiliniz için harika bir hediye daha. Artık kablosuz bağlantılara geçtiğimiz günümüzde kablosuz kulaklık en güzel hediyelerden biri. Ttec’in bu boyun askılı mıknatıslı kulaklığı sayesinde multimedya tüketimi artık daha keyifli. Siz de bu ürüne buradaki linkten sahip olabilirsiniz.
MediaMarkt genel kampanya sayfasına ise buradan bakmak mümkün.
Bu haber MediaMarkt’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
Apple Car projesine Porsche’den büyük transfer!
OPPO Reno 5 Marvel Edition geliyor
Vivo S7t 5G Çin’de ortaya çıktı!
Spotify aktif üye sayısını açıkladı
MediaMarkt’ta aşık olunacak çeşit çeşit teknolojik hediyeler!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.