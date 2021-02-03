Apple Car projesine Porsche’den büyük transfer!

Apple’ın otonom araç projesi, son dönemde pek çok sürpriz gelişmeye sahne oldu. Önümüzdeki dönem yollara çıkacağı kesin gözüyle bakılan Apple Car projesine son olarak Porsche’den önemli bir yöneticinin transfer edildiği belirtiliyor.

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Porsche Taycan’ın kilit ismi Apple Car ekibine dahil oldu!

Business Insider’ın aktardığı bilgiye göre, Porsche yöneticilerinden Dr. Manfred Harrer sürpriz şekilde istifa etti. Apple ile anlaştığı belirtilen Harrer, iddialara göre yılbaşından beri markanın otonom araç projesi üzerinde çalışıyor. Ancak proje çok gizli şekilde yürütüldüğü için bu transfer henüz resmi olarak duyurulmadı. Dahası, son birkaç ay içerisinde Volkswagen grubundan Apple’a çok sayıda mühendisin transfer olduğu iddia ediliyor.

Daha önce BMW ve Audi gibi pek çok otomotiv devinde çalışan Manfred Harrer, son olarak Porsche Taycan’ın şasi geliştirmesinden sorumlu isimdi. Bazı Volkswagen çalışanları ise Harrer’i “sektör standartlarını belirleyecek kalibrede” bir isim olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Apple’ın araç projesine çok doğru bir ismi kattığını söyleyebiliriz. Öte yandan Harrer’in direksiyon sistemleri üzerine yazdığı akademik bir kitabı da mevcut.

Hatırlanacağı üzere, Apple Car projesinin üretimi için Kia ile anlaşma sağlandığına ilişkin haberler çıkmıştı. 2024 yılında başlaması planlanan üretimde ilk etapta yıllık 100.000 Apple Car’ın üretileceği iddia ediliyor. Ayrıca sözleşmede yıllık üretim miktarının 400.000 araca kadar artabileceği bir opsiyonun olduğu da ifade ediliyor. Son olarak iki iddianın da henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim.

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