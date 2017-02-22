Apple Çalışanları Nisan Ayında Yeni Merkezlerine Taşınıyor

Apple’ın uzay gemisini andıran 708 bin metre karelik yeni merkezine Nisan ayında çalışanların taşınmaya başlayacakları açıklandı.

12.000’den fazla çalışanın Apple Park’a taşınasının altı aydan fazla sürmesi bekleniyor. Bu esnada binaların ve park alanlarının yapımına yaz ayları süresince devam edilecek. Steve Jobs’ın vizyonerliğinin bir simgesi olan kampüs Santa Clara Vadisi’nin merkezinde yer alıyor. Merkezin 260.000 metrekare büyüklüğündeki halka şeklindeki binası dünyanın en büyük kavisli cam panellerine ev sahipliği yapacak.

Şirketin kurucusu ve efsane CEO’su Steve Jobs’ın anısına kampüsün konferans salonuna Steve Jobs Theatre adı verilecek. Bu yıl içerisinde kullanıma açılacak olan salon 1000 kişilik bir kapasiteye sahip ve 6.1 metre uzunluğunda 50 metre çapında cam bir silindir.

Şirketin CEO’su Tim Cook yaptığı açıklamada buranın Steve Jobs’ın istediği gibi inovasyonun merkezi olacağını dile getirdi. Cook ayrıca yeni merkezin dünyanın enerji verimliliği en yüksek binalarından biri olduğunu ve kampüsün tamamen yenilenebilir enerji ile çalışacağını belirtti.

Merkezde halka açık bir Apple Store ve kafe içeren bir ziyaretçi merkezi yer alacak. Ayrıca şirket çalışanlarının kullanabileceği 9290 metrekarelik bir spor salonu araştırma ve geliştirme merkezi, park alanları 3.2 kilometrelik bir yürüyüş yolu, meyve bahçesi, çim alan ve bir gölet binanın iç kısmında yer alacak.