Apple bugün yaptığı açıklamada, bir dizi ekonomik faktör nedeniyle belirli ülkelerdeki App Store fiyatlarını ayarlayacağını söyledi. Bu faktörler arasında bazı ülkelerdeki vergi artışlarının yanı sıra döviz kurları da yer alıyor. Apple, bu değişiklikleri Birleşik Krallık başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 13 Şubat’ta yapacağını söyledi.

İçindekiler Apple Ülkelere Göre App Store İçin Fiyatları Değiştirecek

Apple Ülkelere Göre App Store İçin Fiyatları Değiştirecek

Cupertino merkezli teknoloji devi, App Store isimli dijital mağazasında uygulama içi satın alma fiyatları dahil birçok yerde zam yapmayı planlıyor. Şirket, uygulamalara ve uygulama içi satın almalara yapılacak olan fiyat artışlarının ülkelere göre değişeceğini de duyurdu.

Bu bağlamda, Kolombiya, Mısır, Macaristan, Nijerya, Norveç, Güney Afrika ve Birleşik Krallık uygulama fiyatlarında bir zam yaşayacakken, İrlanda, Lüksemburg, Singapur ve Zimbabve gibi ülkeler bu fiyat artışlarından etkilenmeyecek. iPhone üreticisi KDV indirimi gerçekleşen Özbekistan’da ise etiket değerlerinde olumlu yönde bir değişiklik yapacağını açıkladı.

Öte yandan dev firma, bazı ülkelerde satış yapan yerel geliştiriciler için gelirleri artıracağını söyledi. Kamboçya, Kırgızistan, Endonezya, Singapur, Güney Kore, Tacikistan, Tayland ve Özbekistan bu ülkeler arasında yer alıyor.

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Bununla beraber, geçtiğimiz Aralık ayı başında Apple, geliştiricilere App Store’daki uygulamalar için 700 ek fiyat noktası sunmayı planladığını duyurmuştu. Bu durum, App Store’daki uygulamaların fiyatlandırılmasında daha fazla çeşitliliğe olanak tanıyabilir. Bu sebeple, App Store’daki uygulamalar 29 sent gibi düşük bir fiyata sahip olabilecekken, 10.000 $’a kadar çıkan etiket değerleri de görülebilir. Bu değişiklikler, bu yılın İlkbahar aylarından itibaren App Store’daki tüm uygulamalar için geçerli olmaya başlayacak.