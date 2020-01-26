Test
Samsung Galaxy A51, Realme 5 Pro, Redmi Note 8, Nova 5T video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi de 48 MP savaşı olarak adlandırabileceğimiz kıyaslama yayında.
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Sırasıyla Samsung Galaxy A51, Realme 5 Pro, Redmi Note 8 ve Huawei Nova 5T (Honor 20) modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Donanım
AMD’nin en iyileri: ROG Strix Radeon RX 5700 XT ve RX 5700
AMD kanadının en yeni ve en güçlü ekran kartlarından Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT modellerinin Asus mühendisleri tarafından geliştirilen ROG Strix Radeon RX 5700 ve ROG Strix Radeon RX 5700 XT versiyonlarını inceliyoruz.
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AMD’nin RDNA mimarisiyle 7 nm işlem sürecinden geçirerek hazırladığı yeni ekran kartları RX 5700 ve RX 5700 XT modelleri, 1440p oyunculuk için biçilmiş kaftan konumunda. Nvidia’nın RTX 2060 ve RTX 2070 modellerine rakip olarak piyasaya sürülen bu kartlar, Asus mühendislerinin dokunuşlarıyla hız aşırtma ve üst seviye soğutma avantajlarıyla geliyor.
ROG Strix Radeon RX 5700 OC edition
Nvidia RTX 2060 modelinin rakibi olarak konumlandırılan RX 5700, 36 işlem birimi, 2304 paralel işlemci, 7,95 TFLOP işlem gücü ve 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor. Elimizdeki OC edition modelinde 1750 MHz saat hızına çıkabilen kart, Full HD ve 2K oyunculukta sorunsuz performans sergileyebiliyor.
ROG Strix Radeon RX 5700 XT OC edition
RTX 2070 rakibi olan RX 5700 XT ise 40 işlem birimi, 2560 paralel işlemci, 9,75 TFLOP işlem gücü ve 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor. 2035 MHz’e kadar çıkabilen kart, 8K video işleme performansına da sahip. Oyunlarda 2K’da sorunsuz performans sergileyebilen kart, 60 derece civarında çalışarak akıcı, rahat bir kullanım sağlıyor.
Asus kanadının klasikleşen eksen teknolojili fanları her iki kart için de üstün bir soğutma imkanı sağlarken, MaxContact teknolojili ısı boruları ve yapraklarıyla ısı dağılımı yerinde bir sonuç veriyor. Oyun testlerinde görebileceğiniz gibi 2K ultra ayarlarda birçok oyunu rahat oynatabilen kartlar, fiyat/performans noktasında tercih edilebilecek ürünler olmuş. PCIe 4.0 avantajı ile destekleyen kart ve işlemciler ile daha stabil ve daha üstün performans alabileceğiniz kartlar oyun ve video işleme konusunda tercihiniz olabilir.
Kullanılan test sistemi;
- Intel Core i9 9900K işlemci
- GIGABYTE Z390 AORUS MASTER anakart
- HyperX Black 8 GB bellek
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T kamera karşılaştırma
Xiaomi’nin en güncel ve en konuşulan iki telefonu olan Redmi Note 8 Pro ile Xiaomi Mi 9T’nin kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.
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64 MP ana kamerası bulunan Note 8 Pro ile 48 MP kameralı Xiaomi Mi 9T arasındaki fotoğraf ve video kıyaslamasını yaptık. Farklı modları farklı ışık koşullarında denediğimiz kıyaslamamızda telefonun kamera farklılıklarını göreceksiniz.
Bu videoların bazıları ise şöyle:
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi (Note 8 Pro, Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Note 8 Pro kamera karşılaitırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
Kamera Kıyaslama
iPhone 11 Pro, Galaxy S10+, P30 Pro ve iPhone XS video karşılaştırma
iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10+, Huawei P30 Pro ve iPhone XS video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?
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Video çözünürlükleri olarak arka kamera çekimlerinde 4K 30 fps, ön tarafta ise Full HD 30 fps olarak kaydettik. Böylece tüm kameralar ortak deneyimleri sağlayabilecekler ve adil bir karşılaştırma olacağına inanıyoruz.
İyi seyirler…