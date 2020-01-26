AMD kanadının en yeni ve en güçlü ekran kartlarından Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT modellerinin Asus mühendisleri tarafından geliştirilen ROG Strix Radeon RX 5700 ve ROG Strix Radeon RX 5700 XT versiyonlarını inceliyoruz.

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AMD’nin RDNA mimarisiyle 7 nm işlem sürecinden geçirerek hazırladığı yeni ekran kartları RX 5700 ve RX 5700 XT modelleri, 1440p oyunculuk için biçilmiş kaftan konumunda. Nvidia’nın RTX 2060 ve RTX 2070 modellerine rakip olarak piyasaya sürülen bu kartlar, Asus mühendislerinin dokunuşlarıyla hız aşırtma ve üst seviye soğutma avantajlarıyla geliyor.

ROG Strix Radeon RX 5700 OC edition

Nvidia RTX 2060 modelinin rakibi olarak konumlandırılan RX 5700, 36 işlem birimi, 2304 paralel işlemci, 7,95 TFLOP işlem gücü ve 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor. Elimizdeki OC edition modelinde 1750 MHz saat hızına çıkabilen kart, Full HD ve 2K oyunculukta sorunsuz performans sergileyebiliyor.

ROG Strix Radeon RX 5700 XT OC edition

RTX 2070 rakibi olan RX 5700 XT ise 40 işlem birimi, 2560 paralel işlemci, 9,75 TFLOP işlem gücü ve 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor. 2035 MHz’e kadar çıkabilen kart, 8K video işleme performansına da sahip. Oyunlarda 2K’da sorunsuz performans sergileyebilen kart, 60 derece civarında çalışarak akıcı, rahat bir kullanım sağlıyor.

Asus kanadının klasikleşen eksen teknolojili fanları her iki kart için de üstün bir soğutma imkanı sağlarken, MaxContact teknolojili ısı boruları ve yapraklarıyla ısı dağılımı yerinde bir sonuç veriyor. Oyun testlerinde görebileceğiniz gibi 2K ultra ayarlarda birçok oyunu rahat oynatabilen kartlar, fiyat/performans noktasında tercih edilebilecek ürünler olmuş. PCIe 4.0 avantajı ile destekleyen kart ve işlemciler ile daha stabil ve daha üstün performans alabileceğiniz kartlar oyun ve video işleme konusunda tercihiniz olabilir.

Kullanılan test sistemi;