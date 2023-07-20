Apple’ın, OpenAI’nin ChatGPT’sine ve Google’ın Bard’ına rakip olabilecek yapay zeka (AI) araçları üzerinde çalıştığına dair bir Bloomberg raporu yayınlandı. Şirket, büyük dil modelleri oluşturmak amacıyla “Ajax” kod adını verdiği kendi çerçevesini geliştirmekte olup, ayrıca “Apple GPT” adlı bir sohbet robotu hizmeti üzerinde de çalışıyor.

Yapay zeka konusundaki bu girişim, birden fazla ekibin işbirliği yapmasıyla geniş kapsamlı bir hale geldi. Apple’ın gizlilik konularına da özen gösterdiği bildirildi. Şirketin, AI özelliklerini uzun zamandır ürünlerine entegre etmesine karşın, OpenAI ve Google gibi rakiplerinin başarısı karşısında şaşkınlığını gizleyemediği belirtiliyor.

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Yapay zeka teknolojisi sayesinde metin istemlerine dayanarak makaleler, resimler ve videolar oluşturma yeteneğine sahip olan bu sektör, tüketicilerin ve işletmelerin ilgisini çekiyor. Apple, AI teknolojisi üzerinde ilerleme kaydederken, özellikle fotoğraf iyileştirme ve iPhone’da arama gibi alanlarda ilerleme kaydetti. Ancak, sesli asistan Siri’nin performansı hala beklentilerin altında kalmış durumda.

Apple’ın AI teknolojisi üzerindeki çabalarını sürdürmek amacıyla, şirket eski Google çalışanı John Giannandrea’yı Siri ve makine öğrenimi ekiplerinin liderliği için işe almış. Ayrıca, Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi da AI girişimine liderlik ediyor.

Apple’ın Ajax çerçevesi, büyük dil modelleri oluşturmak için kullanılmakta ve dahili bir ChatGPT tarzı araç oluşturuyor. Bu chatbot uygulaması başlangıçta bir deney olarak başlatılmış, fakat daha sonra AI güvenlik endişelerini gidermek amacıyla daha fazla çalışana açılmış. Ancak, erişim özel onay gerektiriyor ve müşterilere yönelik özellikler geliştirmek için kullanılamıyor.

Apple CEO’su Tim Cook, yakın zamanda Good Morning America ile yapılan bir röportajda, şirketin AI teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yapay zeka ürünleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini belirtti. Rapor, Apple’ın yapay zeka konusundaki planlarının belirsizliğini korurken, gelecek yıl yapay zeka ile ilgili önemli bir duyuru yapabileceğine işaret etti. Bazı tahminlere göre, Apple’ın dil modelleri için ideal entegrasyon noktası, kullanıcılar adına daha fazla görev gerçekleştirebilecek bir Siri olacak.