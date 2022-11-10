Apple tarafından kısa süre önce yapılan bir değişiklik, Çin için Drop paylaşımı için bir zaman sınırı getirdi. Bölgedeki kullanıcılar artık AirDrop işlevini bilinmeyen kişiler de dahil olmak üzere herkes için süresiz olarak etkin tutamayacak. Yeni sınır, kullanıcıların kablosuz olarak dosya aktarabilecekleri süreyi 10 dakika ile sınırlıyor. Daha önce böyle bir süre sınırı yoktu.

Değişiklik, iOS 16.1.1’in halka açık olarak ve iOS 16.2 beta 2’nin geliştiriciler için yayınlandığı bir dönemde geldi. Bazı iPhone kullanıcıları, AirDrop’un kablosuz paylaşım özelliğine Çin’de kısıtlama getirme kararının Çin’de devam eden protestolarla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Ülkedeki pek çok kullanıcı bu özellikten faydalanarak Xi Jinping hükümetini eleştiren posterleri dolaşıma sokuyordu.

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Apple ilk kez bu tür bölgeye özgü kısıtlamalar getirmiyor. Cupertino devi daha önce de Tayvan’da donanım modeline bağlı olarak benzer iOS kısıtlamaları uygulamıştı. Ardından Çin’de satılan iPhone’lardan Tayvan bayrağı emojisini kaldırmıştı.

Bilmeyen kullanıcılar için AirDrop, Apple cihazlarında kablosuz olarak bilgi aktaran bir anlık dosya paylaşım işlevidir. Çalışması için hem Wi-Fi hem de Bluetooth açık olmalı ve kullanıcı Apple ID’si ile giriş yapmalıdır. Aktarımlar güvenlik için şifrelenir.

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