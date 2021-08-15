Birçok analiste göre, iPhone 13 serisiyle birlikte Apple cephesini beklentisi büyük bir yıl daha bekliyor. SellCell tarafından yürütülen yeni bir ankette ABD’deki mevcut iPhone sahiplerinin %44’ünün yeni iPhone 13 modellerinden birine geçmeyi planladığını ortaya koyuyor. seçenek iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak dört farklı model arasından iPhone 13 en popüler model olarak karşımıza çıkıyor.

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18 yaş ve üzeri 3.000 ABD’li iPhone kullanıcısı tarafından yanıtlanan ankette, 2021 iPhone modellerinin bazılarında veya tümünde görünmesi beklenen yeni özelliklerden 120Hz değişken yenileme hıza sahip olması beklenen ekranın olası alıcıların en çok tercih ettiği özellik olduğunu ortaya koydu. Yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te olabilecek bu ekranda tartışma konusu oldu.

Anket, iPhone kullanıcılarının iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max’e daha çok talep olacağını söylüyor

Daha önce Apple, iPad Pro modellerine koyduğu ProMotion 120Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar yumuşak kaydırma ve gelişmiş animasyon efektleri sunacak. Bataryaları daha fazla tüketen bir gelişme olsa da, Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) ekran panelinin kullanılması sayesinde yenileme hızının değişken olmasını sağlayarak ekranda e-posta veya metin gibi sabit biriçerik olduğunda pil ömründen tasarruf sağlıyor. LTPO ekran paneli, iPhone 13 modellerinin her zaman açık bir ekrana sahip olmasına da izin verecek.

120Hz yenileme hızı olması, ankete katılanların kendilerini yeni bir 2021 iPhone satın almaya yönelttiğini söyleyenlerin %22’si tarafından en üstte yer aldı. İkincisi sebep ise LTPO ekran paneli sayesinde iPhone 13 serisinde her zaman açık ekranı dört gözle bekleyen kişiler için önemli olduğunu gösterdi ve %16’lık pay almış oldu. Bu özelliklerin her ikisi de LTPO’ya dayandığından, ankete katılanların %38’i bu teknolojiyi yeni iPhone serisine yükseltmenin ana nedenleri olarak seçti.

iPhone kullanıcıları artık 120Hz ekran istiyor

Yapılan ankette %38 oyla mevcut iPhone kullanıcılarının yeni bir iPhone alacak olurlarsa en büyük beklentilerinin 120Hz ekran yenileme özelliğinin bulunmasından yana. iPhone 12 serisi dahil tüm telefonlarında hala 60Hz ekran panelini kullanan Apple artık 120Hz ekrana geçmek istiyor. Geçtiğimiz sene 12 serisiyle gelmesi beklenen ama 5G olmasıyla birlikte 120Hz ekranın pili çok fazla sömüreceği ddüşünülen bu teknoloji beklentileri karşılamamıştı. Bu sene ise yapılan anket sonucuna göre insanların %38’inin iPhone 13’ü satın almayı planladığı ve %31’i iPhone 13 Pro Max için kendilerini hazırladığını gösteriyor. Ayrıca iPhone 13 Pro, ankete katılanların %24’ünün radarındayken, iPhone 13 mini anketi yanıtlayanların yalnızca %7’sinin tercihi olmuş. 13 Mini’nin ankette en az pay almasının sebebinin, iPhone 12 Mini’nin çok fazla satış rakamının olmaması, ekran boyutu ve diğer modellere göre pil tarafında geride kaldığı olarak görülüyor. Ek olarak Apple’ın önümüzdeki yıl iPhone 14 serisi ile bir mini model çıkarmayacağı konuşuluyor. İlginç bir şekilde, iPhone kullanıcılarının %27’si Apple Watch Series 7’yi satın almayı planlarken, %13’ü henüz duyurulmamış olan AirPods 3’ü satın almak istediğini söylüyor.

Yeni Apple Watch ve Airpods’a ilgi büyük

Yakında çıkacak olan Series 7 Apple Watch’un daha ince çerçeveli yeni bir ekrana, daha hızlı bir S7 işlemciye, gelişmiş kablosuz bağlantıya ve yeni bir yeşil renge sahip olacağı konuşulanlar arasında. Ne yazık ki saat, beklenen bir özellik olan kullanıcıların kan şekeri ölçümlerini izlemeye henüz hazır değil. Muhtemelen önümüzdeki yıl, insüline bağımlı şeker hastalarına, kendilerini iğnelemeden ve pahalı bir testte bir damla kan koymadan kan şekeri ölçümlerini verecek bu özelliği göreceğiz. Yalnızca Amerika’da insülin kullanan on milyonlarca insan olduğu düşünüldüğünde, bu özelliğin gelecekteki bir Apple Watch’ta kullanılabilir hale getirilmesi, saate olan talebi de artıracaktır. Cihaz, kısa süre önce genç bir adamın hayatını kurtaran düşme tespiti de dahil olmak üzere hayat kurtaran sağlık özellikleriyle zaten biliniyor.

AirPods 3’e gelince, daha büyük bir pil ve yeni ve geliştirilmiş bir ses yongası görmemiz çok olası. 2021 iPhone 13 serisi ile birlikte önümüzdeki ay tanıtılması beklenen kablosuz bluetooth kulaklıkların yeni versiyonunu görebiliriz.