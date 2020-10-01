AppGallery ile Hep Kazan kampanyası devam ediyor

Huawei’nin uygulama mağazası AppGallery üzerinden, Android İşletim Sistemi’ne sahip cihazlarınıza birçok uygulamayı indirebilmeniz mümkün. AppGallery uygulaması üzerinden indirdiğiniz her uygulama ile, tüm operatörlerde geçerli Günlük 500 MB internet paketi, Günlük 1 GB internet paketi, Haftalık 1 GB internet paketi, Haftalık 2 GB internet paketi, 50 TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki ve Kahve Dünyası’ndan bir adet ücretsiz içecek kazanabilmeniz mümkün. Ayrıca, AppGallery üzerinde boş yok!

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AppGallery üzerinden uygulama indirerek, birçok farklı hediye kazanabilirsiniz

Söz konusu indirim ve fırsatlardan yararlanabilmek için, Huawei kimliğiniz ile “AppGallery ile Hep Kazan” için hazırlanan uygulama listesinden uygulama indirdiğinizde; Şanslı Çark’ı çevirmek için hak kazanabileceksiniz. Kahve Dünyası’nın da artık dahil olduğu kampanya kapsamında, Şanslı Çark’ı çeviren kullanıcılar, anında 6 hediyeden birini kazanıyorlar. Kazandığı hediyeler sonrasında kullanıcılar, kişisel bilgilerini doldurarak o hafta yapılan özel çekilişe katılma hakkı da kazanıyorlar. Özel çekilişte hediye edilen ürünler ise, 5 adet Huawei MateBook D15, 25 adet Huawei Watch GT 2 ve büyük ödül olarak 1 adet Huawei Mate Xs şeklinde.

Milli Piyango tarafından yapılacak haftalık çekilişin kazananları, “Ad, Soyad ve Şehir” bilgileriyle birlikte, 28.09.2020 ile 4.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ilk hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 14.10.2020 tarihinde, 5.10.2020 ile 11.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ikinci hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 21.10.2020 tarihinde, 12.10.2020 ile 18.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan üçüncü hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 29.10.2020 tarihinde Birgün Gazetesi’nde yayınlanacak.

Her bir kullanıcı, anlık ödül kazanma hakkını haftada 1 kere kullanabilecek. Kullanıcılar, haftalık ürün çekilişinde ise her hafta 10 katılım hakkına sahip olacak. Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Dileyen kullanıcılar, Huawei’nin Petal Search uygulamasını indirerek; tüm kaynaklardan aynı anda uygulama araması da yapabiliyorlar.

AppGallery ile HepKazan uygulamasından yararlanmak istiyorsanız; buraya tıklayarak Huawei AppGallery’i indirebilirsiniz.