Uygulama
AppGallery ile Hep Kazan kampanyası devam ediyor
Huawei’nin uygulama mağazası AppGallery üzerinden, Android İşletim Sistemi’ne sahip cihazlarınıza birçok uygulamayı indirebilmeniz mümkün. AppGallery uygulaması üzerinden indirdiğiniz her uygulama ile, tüm operatörlerde geçerli Günlük 500 MB internet paketi, Günlük 1 GB internet paketi, Haftalık 1 GB internet paketi, Haftalık 2 GB internet paketi, 50 TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki ve Kahve Dünyası’ndan bir adet ücretsiz içecek kazanabilmeniz mümkün. Ayrıca, AppGallery üzerinde boş yok!
İlginizi çekebilir: EMUI 11, Huawei AppGallery üzerinde göründü!
AppGallery üzerinden uygulama indirerek, birçok farklı hediye kazanabilirsiniz
Söz konusu indirim ve fırsatlardan yararlanabilmek için, Huawei kimliğiniz ile “AppGallery ile Hep Kazan” için hazırlanan uygulama listesinden uygulama indirdiğinizde; Şanslı Çark’ı çevirmek için hak kazanabileceksiniz. Kahve Dünyası’nın da artık dahil olduğu kampanya kapsamında, Şanslı Çark’ı çeviren kullanıcılar, anında 6 hediyeden birini kazanıyorlar. Kazandığı hediyeler sonrasında kullanıcılar, kişisel bilgilerini doldurarak o hafta yapılan özel çekilişe katılma hakkı da kazanıyorlar. Özel çekilişte hediye edilen ürünler ise, 5 adet Huawei MateBook D15, 25 adet Huawei Watch GT 2 ve büyük ödül olarak 1 adet Huawei Mate Xs şeklinde.
Milli Piyango tarafından yapılacak haftalık çekilişin kazananları, “Ad, Soyad ve Şehir” bilgileriyle birlikte, 28.09.2020 ile 4.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ilk hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 14.10.2020 tarihinde, 5.10.2020 ile 11.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ikinci hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 21.10.2020 tarihinde, 12.10.2020 ile 18.10.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan üçüncü hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 29.10.2020 tarihinde Birgün Gazetesi’nde yayınlanacak.
Her bir kullanıcı, anlık ödül kazanma hakkını haftada 1 kere kullanabilecek. Kullanıcılar, haftalık ürün çekilişinde ise her hafta 10 katılım hakkına sahip olacak. Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Dileyen kullanıcılar, Huawei’nin Petal Search uygulamasını indirerek; tüm kaynaklardan aynı anda uygulama araması da yapabiliyorlar.
AppGallery ile HepKazan uygulamasından yararlanmak istiyorsanız; buraya tıklayarak Huawei AppGallery’i indirebilirsiniz.
Genel
Google Chrome, kayıtlı şifrelerin düzenlenmesine izin verecek
Google Chrome internet tarayıcısı, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreleri düzenlemenize olanak veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda ‘https://passwords.google.com/’ bağlantısı üzerinden şifre değişikliği yapılabiliyor fakat pek kullanışlı değil. Google Chrome internet tarayıcının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor.
İlginizi çekebilir: Google Chrome, güvenli olmayan formları doldurmayı engelleyecek
Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuşuyor
Bu özellik ilk olarak 2014 yılında talep edilmiş fakat şirket tarafından karşılık bulamamıştı. Şirket, 2018 yılının sonunda, tarayıcı şifrelerini daha erişilebilir bir hale getirdi ve şifre özelliklerine daha fazla odaklanmaya başladı.
Şirket, konuyla ilgili olarak, “Bu özellik, geçmişte çokça istenen fakat genel öncelik sıralamamızda bulunmayan bir özellikti. Versiyon 69 ile birlikte, ayarları/şifreleri daha erişilebilir bir pozisyona getiren yeni kullanıcı arayüzünü sunmuştuk. Bu özelliği üç aylık planlamamız içerisine dahil ettik ve yakında yeni gelişmeleri sizlere sunuyor olacağız.” açıklamasını yaptı.
Söz konusu özellik şu anda beta versiyonlarında kullanıma sunulmuş durumda. Google Chrome’da kayıtlı olan şifrelerinizi düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecek.
1. Google Chrome’un bilgisayar veya Android için sunduğu beta versiyonunu indirip kurun.
Bilgisayar versiyonunu indirmek için tıklayın.
Android versiyonunu indirmek için tıklayın.
2. Adres çubuğuna ‘chrome://flags/#edit-passwords-in-settings’ yazıp ‘Enter’ tuşuna basın.
3. ‘Edit passwords in settings’ bölümünü ‘Enabled’ olarak değiştirin.
4. Tarayıcıyı yeniden başlatın.
5. Adres çubuğuna ‘chrome://settings/passwords’ yazıp ‘Enter’ tuşuna bastığınızda, halihazırda kayıtlı olan şifrelerinizin bulunduğu bölümü göreceksiniz. Değiştirmek istediğiniz şifrenizin karşısında dikey pozisyonda bulunan üç noktaya tıklayıp, ‘Edit password’ seçeneğiyle mevcut şifrenizi düzenleyebilirsiniz.
Versiyon 86 ile birlikte sunulması bekleniyor
Özellik henüz stabil olarak çalışmıyor ve çeşitli hatalar içeriyor. Google Chrome versiyon 86’nın kararlı hali önümüzdeki hafta yayınlandığında, özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.
Mobil
WhatsApp, çoklu cihaz desteğini yakında kullanıma sunacak!
WhatsApp, aynı hesabın birden fazla cihazda aktif olarak çalışabilmesi için çalışmalarını sürdürüyordu. Son gelen haberlere göre şirket, özelliğin test aşamasını bitirdi; özellik, çok yakında kullanıma sunulabilir.
İlginizi çekebilir: WhatsApp Web yakında parmak izi desteği alabilir
Birden fazla cihazda aynı hat üzerine kaydedilmiş WhatsApp’ını kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulama senkronizasyonu nedeniyle bir yerden çıkış yapmadan başka bir cihazda uygulamayı kullanamıyordu. Kullanıcıların isteklerini genellikle dinleyen WhatsApp’ın, geçtiğimiz günlerde bu özellik üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Şirket beta olarak sunduğu özelliğini sınırlı sayıdaki kullanıcıyla teste devam ederken gelen son haberler özelliğin son aşamaya geldiğini gösteriyor.
Dört cihaza kadar aktif oturum
WaBetaInfo tarafından paylaşılan bilgiler, özelliğin beta aşamasının sonlanarak final versiyonuna geldiğini gösteriyor. Rapora göre özellikle beraber kullanıcılar aynı anda 4 cihaza kadar aktif olarak oturumu açık tutabilecek. Her cihazda aynı anda veri senkronizasyonu da sağlayan özellikle beraber kullanıcılar internet bağlantısının azizliğine uğramadan iletişimde kalmayı sürdürebilecek.
Web WhatsApp güvenliği arttırılıyor
Bu özelliğin yanında WhatsApp bir dizi değişikliği daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Oldukça fazla kullanılan Web WhatsApp’ta da güvenlik odaklı yenilikler kullanıcılarla buluşacak. Uçtan uca şifreleme ve sohbetlerin taşınması hakkında detaylı bilgiler veren geliştirmeyle beraber Web WhatsApp daha güvenli hale gelecek.
Bu özellikleri erken deneyimlemek isteyen kullanıcılar beta programına dahil olarak çoklu cihaz desteğine ‘deneysel’ olarak kavuşabilirler. Ana bir cihaz üzerinden diğerleriyle senkronizasyonun gerçekleştirildiği özellikte beta sürecinde hatalar yaşanması olası. Geliştirmeler tamamlanıp hatalar giderildikten sonra kararlı sürümle beraber WhatsApp, özelliği tüm kullanıcılarına sunmuş olacak.
Apple
Shazam, iOS kontrol merkezine entegre ediliyor
Shazam, 2017 yılında Apple tarafından satın alınmıştı. Shazam uygulaması, herhangi bir şarkının ve sanatçının adını birkaç saniye içinde tespit edebilme özelliğine sahip.
İlginizi çekebilir: Apple One, bütün Apple servislerini birleştirecek
Shazam’a erişiminde büyük kolaylık sağlanacak
MacRumors’un aktardığı bilgilere göre; Apple’ın geliştiriciler için sunduğu iOS 14.2 beta sürümünde, Shazam’ın iOS kontrol merkezine entegre edildiği söyleniyor.
Shazam’a olan ihtiyaç anlık olarak gelişebildiği için, uygulamayı kısa sürede açabilmek oldukça önemli. Şu anda iPhone modellerinde Shazam’ı başlatmak için uygulamaya gitmek ya da Siri’ye komut vermek gerekiyor. Son güncelleme ile bu sorun tamamen ortadan kalkacak gibi gözüküyor.
Apple’ın söz konusu beta sürümüne müzik ile ilgili birkaç yenilik daha eklediği belirtiliyor. Örneğin, müzik çalmadığınız anda da, iOS kontrol merkezinde Apple Music önerileri gözükecek. Çalmakta olan şarkıyı gösteren araç “Now Playing Widget”, yeniden tasarlanmış müzik kontrol butonlarıyla karşımıza çıkacak.
iOS 14.2 final sürümünün yakın zamanda dağıtımına başlanması bekleniyor.