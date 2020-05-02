EMUI 11, Huawei AppGallery üzerinde göründü!

Mart ayında Huawei P40 serisiyle birlikte tanıtılan EMUI 10.1 sürümü, özellikle yapay zeka ve kamera alanında bazı güncellemeler getiriyor. Marka yeni arayüzünü henüz birçok cihazına sunmamasına rağmen bir sonraki adım olan EMUI 11 için çalışmalara başladı!

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Huawei, Android 11 tabanlı EMUI 11 üzerinde çalışmaya başladı!

Ambargo döneminde Google servislerini ve uygulamalarını resmi olarak kullanamayan Huawei, çözümü ise Android’in açık kaynak versiyonu olan AOSP’de bulmuştu. Bir süredir EMUI arayüzünü bunun üzerine kurgulayan marka, görünüşe göre arayüzün yeni sürümü üzerinde çalışıyor. Bu bilginin kaynağı ise uygulama marketi AppGallery’nin Çin versiyonu olarak göze çarpıyor. Uygulama marketinin bir uygulaması için gelen güncellemedeki “EMUI 11 stilleri için optimizasyonlar” ifadesi, yeni arayüz üzerine çalışıldığını kanıtlıyor.

EMUI 11 hakkında gelen ilk bilgiler ise arayüzün Android 11 tabanlı olacağını gösteriyor. Yeni Android sürümünün açık kaynak yazılımını kullanabilen Huawei, arayüzünü de buna göre oluşturmaya devam edecek. Bunun yanı sıra ambargoyla birlikte hayatımıza giren Huawei Mobil Servisleri’nin yeni sürüm ile daha güçlü şekilde entegre edileceği belirtiliyor.

EMUI 11’in çıkış tarihine ilişkin iddialar ise Temmuz ve Eylül aylarını işaret ediyor. 2 Temmuz’da düzenlenecek Huawei kullanıcı konferansında arayüz ile ilgili ilk bilgileri paylaşacağı, Eylül’deki geliştirici konferansında ise resmi duyurunun gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Güncelleme takviminde ise Huawei P40 ve Mate 30 serisinin beta takvimine dahil edilmesi, Mate 40 serisinin de kutusundan en yeni arayüz ile çıkması bekleniyor.