Ülkemizde artık sıfır telefon için zor bulunan 5.000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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Nisan 2023 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;

Tecno Pova Neo

Vivo Y16

Samsung Galaxy A04

Infinix Hot 12

Omix X600

Tecno Spark 8 Pro