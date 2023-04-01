Ülkemizde artık sıfır telefon için zor bulunan 5.000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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5000 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)
Nisan 2023 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;
Tecno Pova Neo
Vivo Y16
Samsung Galaxy A04
Infinix Hot 12
Omix X600
Tecno Spark 8 Pro