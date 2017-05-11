AOC, 16 inç büyüklüğünde, taşınabilir monitörünü tanıttı ve bu monitör üzerinden bulunan USB 3.0 port ile bir resim çerçevesi olarak da kullanılabiliyor.

AOC’nin yeni monitörü 16 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlükte. Monitörün arkasında yer alan ayak sayesinde manzara ya da portre modunda kullanılabiliyor. Bu moddayken kullanıldığında üzerinde yer alan USB 3.0 girişinden istenilen görseller sergilenebiliyor.

Taşınabilirlik için monitör ultra hafif ve ince olarak tasarlandı. Monitör ekstra bir güç kablosuna ya da VGA kablosuna ihtiyaç duymuyor. USB 3.0 teknolojisi ile hem sinyalı hem de enerjiyi alabiliyor. Ekran 149.99$’dan yarın satışa çıkacak.