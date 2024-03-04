Araştırma şirketi AnTuTu, özellikle akıllı telefon kanadında birçok araştırma yapıyor ve raporlar yayınlıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise AnTuTu, en iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon Şubat 2024 listesini yayınladı. Detaylara bakalım.

En iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon

En iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon listesinde 10 farklı akıllı telefon bulunuyor. Bu liste ise şu şekilde:

Redmi K70E Puan: 1.405.360

Yapılandırma: 16GB RAM + 1TB Depolama realme GT Neo 5 SE Puan: 1.155.230

Yapılandırma: 16GB RAM + 1TB Depolama Redmi Not 12 Turbo Puan: 1.138.654

Yapılandırma: 16GB RAM + 1TB Depolama OPPO Reno11 5G Puan: 1.004.001

Yapılandırma: 12GB RAM + 512GB Depolama iQOO Z8 Puan: 954.705

Yapılandırma: 12GB RAM + 512GB Depolama iQOO Neo7 SE Puan: 952.739

Yapılandırma: 12GB RAM + 512GB Depolama Redmi Note 12T Pro Puan: 892.823

Yapılandırma: 12GB RAM + 512GB Depolama OnePlus Ace Racing Edition Puan: 885.960

Yapılandırma: 12GB RAM + 256GB Depolama Redmi K60E Puan: 879.974

Yapılandırma: 12GB RAM + 512GB Depolama realme GT Neo 3 Puan: 867.224

Yapılandırma: 12GB RAM + 256GB Depolama

Listenin birincisi Redmi K70E neler sunuyor?

Redmi K70E, önceki modellere benzer bir görünüme sahip olsa da, özellikle şasi malzemesi olarak plastik tercih edilmesiyle dikkat çekiyor. Her ne kadar plastik kalitesiz bir malzeme gibi görülse de bu fiyatın sadece bazı yönlerden kısılarak elde edilebileceğini hatırlatalım.

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Xiaomi kasa malzemesinden fedakarlık yapsa da, donanımda fedakarlık söz konusu bile değil. Redmi K70E, 6,67 inç OLED ekranında 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip. Ekranın sunduğu özellikler arasında 1800 nit tepe parlaklığı, 8x parlaklık artırma özelliği, süper dinamik HDR, 2160Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı ve on seviyeli karartma bulunuyor.

Renk doğruluğu ve göz koruma özellikleriyle dikkat çeken cihaz, yaklaşık 0,43 Delta E ve yaklaşık 0,31 JNCN ölçümleriyle etkileyici renk doğruluğuna sahip. Ayrıca, göz koruma modu ve mavi ışık azaltma özellikleri gibi donanımsal ve yazılımsal özelliklerle S++ derecesiyle sertifikalandırılmış durumda.

Redmi K70E, TSMC’nin 4nm süreciyle üretilen Dimensity 8300-Ultra yonga seti ve 16GB’a kadar LPDDR5x RAM ile güçlendirilmiş Yapay zeka odaklı özelliklere sahip olan cihaz, 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. Son teknoloji RAM ve depolama alanı sayesinde amiral gemilerinden farksız bir performans sunuluyor.

K70E’nin kamera kurulumu, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özellikli 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera sistemiyle dikkat çekerken, selfie çekimleri için 16 MP’lik bir ön kamera bulunuyor.

Cihazın gücünü sağlayan 5.500mAh pil, 90W hızlı şarj desteğiyle uyumlu Şık tasarımıyla dikkat çeken canavar 8,05 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında. Segmentine göre bu değerler de oldukça dikkat çekici.