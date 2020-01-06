Akıllı Telefonlar
AnTuTu, aralık ayına ait en iyi 10 telefon skorunu yayınladı
AnTuTu, 2019 yılının son ayı için en iyi 10 telefona ait skorları yayınladı. Listenin üst sıralarını Çinli teknoloji üreticisi Vivo domine etmiş durumda. Listede başka hangi modeller yer alıyor, gelin hep birlikte göz atalım.
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En iyi 10 telefona ait aralık ayı AnTuTu skorları
Listede yer alan modellere ait versiyonlar ve skorlar şu şekilde:
- Vivo iQOO Neo 855 Racing (8GB+128GB): 504432 puan
- Vivo iQOO Pro 5G (8GB+256GB): 499446 puan
- Vivo NEX 3 5G (8GB+256GB):498596 puan
- OnePlus 7T (8GB+256GB): 493517 puan
- OnePlus 7T Pro (8GB+256GB): 492333 puan
- ASUS ROG Phone II (8GB+128GB): 491167 puan
- Honor V30 Pro 5G (8GB+256GB): 487969 puan
- Realme X2 Pro (8GB+128GB): 482456 puan
- Xiaomi Black Shark 2 Pro (12GB+256GB): 480672 puan
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G (12GB+512GB): 480333 puan
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 üçlü kamera dizilimi ortaya çıktı!
Amerika’nın uyguladığı ambargodan etkilenen Huawei, buna rağmen yeni ürünleri için hazırlanmaya devam ediyor. Markanın gelecek amiral gemisi modeli Huawei P40 için üretilen üçlü kamera modülü ortaya çıktı!
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Huawei P40 modelinde üç adet arka kamera bulunacağı kesinlik kazandı
Huawei P40’ın arka kamerasına ait olduğu belirtilen bir fotoğraf, markanın önümüzdeki aylarda duyuracağı amiral gemisi modeli hakkında bazı ipuçları veriyor. Bir üretim bandında çekildiği görülen fotoğrafta telefona ait olduğu düşünülen üçlü arka kamera yuvası bulunuyor. Kamera yuvalarının hepsinin dairesel formda olması ise bu telefonda iddiaların aksine periskop telefoto sensörün bulunmayacağını gösteriyor. Yüzeydeki diğer iki delik ise çift LED flaş ve lazer otofokus modüllerini temsil ediyor.
Kamera tarafında Leica imzası taşımaya devam edecek olan Huawei P40, teknik detaylar tarafında da oldukça doyurucu özellikler taşıyacak. 90 Hz Full HD+ AMOLED ekran, HiSilicon Kirin 990 5G işlemci ve 6/8 GB RAM iddialı telefonun ortaya çıkan özellikleri arasında yer alıyor. P40 Pro’da ise 100x zoom özellikli periskop telefoto ve ToF sensörü barındıran beşli arka kameranın bulunması bekleniyor.
Huawei, yeni P40 serisinde de tıpkı Mate 30’da olduğu gibi Google servisleri sunmayacak. Çinli marka bu sorunu kendi geliştirdiği Huawei Mobile Services (HMS) ile aşmaya çalışıyor. İçerisinde Google’ın popüler uygulamalarına alternatif servisler barındıran HMS’nin, markanın bu yıl çıkacak telefonlarıyla beraber piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Escobar’ın katlanabilir telefonuna izin çıkmadı!
Escobar Fold 1, geçtiğimiz ay çok görkemli bir video eşliğinde Android severlerin beğenisine sunulmuştu. Seri üretimini merakla beklediğimiz cihaz, CES 2020 teknoloji fuarında da gösterilecekti. Fakat, işler beklendiği gibi gitmedi.
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Yayınladıkları videolarda, müstehcen içeriklere yer veren şirket, CTA (Tüketici Teknolojisi Derneği) tarafından fuarda şirketin bulunmasının doğru olmadığına karar verildi.
Samsung ve diğer büyük akıllı telefon şirketlerinin, Escobar Fold 1′i tehdit olarak gördüklerini söyleyen Gustafsson, ‘Güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar, ancak başaramayacaklar’ ifadesini kullandı.
Gustafsson, açıklamalarında ek olarak şu ifadelere yer verdi:
Samsung korkuyor, aynı etkinlikte yan yanayken çok daha üstün bir ürünü daha iyi bir fiyata sunmamızdan korkuyor. Aslında güçlerini bizi susturmak için kullanıyorlar. Pablo Escobar’ın onlardan çok daha önce orada olduğunu ve çok daha sonra da orada olacağını unutuyorlar.
Samsung cephesine yöneltilen ithamlara karşı herhangi bir açıklama gelmedi. Escobar Fold 1, rakiplerine göre çok daha ucuz bir fiyatlandırma olan 350 dolar seviyesinde kullanıcılarla buluşacak.
Firma daha önceki açıklamalarında, rakiplerinin bu telefonları çok daha ucuza satışa sunabilecekleri ama bunu bilerek yapmadıklarını belirtmişti.
Akıllı Telefonlar
LG G9 ThinQ görüntüleri ortaya çıktı: Dört kamera ve çentikli ekran!
LG G9 ThinQ görselleri ortaya çıkmaya başlandı. Cihazla ilgili ilk gelen görseller, dört kamera ve çentikli dizayn dikkat çekiyor.
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Samsung Galaxy S20, Huawei P40 Pro ve iPhone 12 modellerini yakın zamanda görselleri ortaya çıkmaya başlamıştı. LG, yeni modeli üzerinde çok çalışıyor. Nelerin döndüğünü bize aktaran Twitter iddiacısı Steve Hemmerstoffer’a teşekkür ederiz.
LG G9 ThinQ, etkileyici kamera dizaynıyla gelecek!
LG, bir süredir telefon sektöründe geri planda durmayı tercih ediyor. LG G8X ThinQ’nin ekran oranın daha genişletmiş, kenarlarından uzatılmış ve küçük bir çentikle detayların tamamlandığını görüyoruz.
Firmanın, Samsung ve Huawei’nin dişli rakibi olmaya çalıştığını yaptıkları atılımlarla görmeye başladık. Ekran kasa oranın önceki modelde 6.4 inç olarak belirlenmişti. Bu modelle ise 6.8 inçe boyutlar çıkarılmış.
Hemmerstoffer, akıllı telefonda kullanılacak panelle ilgili daha fazla detay vermedi. Marka, bilindiği üzere televizyon ve akıllı telefon teknolojileri için özel paneller üretiyor. Kendi cihazlarında kullandıkları donanımlar da bu doğrultuda kalite oluyordu.
Kulaklık girişi yerli yerinde duruyor!
Ortaya çıkan görsellerde, göründüğü üzere kulaklık çıkışı cihazın alt tarafında konumlandırılmış. Birçok akıllı telefon üreticisi, cihazlarının kasa kalınlığında incelmeye gittikleri için kulaklık girişini kullanmak istemiyorlar. Keza, kullanıcılarına da kablosuz kulaklıklar öneriyorlar. SIM kart girişi ve microSD slotları ise diğer telefonlara benzer şekilde cihazın üst tarafında bulunuyor.
G8 ThinQ‘de “Sound-On-Display Technology” adı verilen, ekranın sesi titreştirerek kulağa ilettiği yeni bir teknoloji kullanılmıştı. Aynı şekilde, bu stratejinin devam ettirileceğini düşünüyoruz.
Temel bilgilere ilişkin diğer bir detay ise, Qualcoom’un yeni nesil amiral gemilerinde kullanacağı Snapdragon 865 işlemci ve standart modelde karşımıza çıkacak 6/128GB dahili depolama seçeneği olacak. Ayrıca, batarya tarafında ise minimum 4.000 mAh kapasiteye sahip hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir cihaz olması bekleniyor.
LG G9 ThinQ ne zaman piyasaya çıkacak?
LG G9 ThinQ, muhtemelen şubat ayının sonlarına doğru, Barcelona’da düzenlenen MWC (Mobile Dünya Kongresi) fuarında açıklanacak. Fakat, LG tipik olarak sevkiyat süresinde yavaşlığıyla bilinir. Bu yüzdendir ki ürünlerin piyasaya çıkışı, tüm süreçlerle birlikte mart ayını bulacaktır.