AnTuTu, aralık ayına ait en iyi 10 telefon skorunu yayınladı

AnTuTu, 2019 yılının son ayı için en iyi 10 telefona ait skorları yayınladı. Listenin üst sıralarını Çinli teknoloji üreticisi Vivo domine etmiş durumda. Listede başka hangi modeller yer alıyor, gelin hep birlikte göz atalım.

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1-31 aralık arası yapılan karşılaştırmalarda, en hızlı ve en güçlü telefonlar listede kendine yer edindi. AnTuTu, skorların en yüksek değer üzerinden değil, 1000’den fazla cihazla yapılan skorların ortalamasını alarak belirlediğini açıkladı.

Listenin en hızlı ilk üç sırasında Vivo‘ya ait iQOO Neo 855 Racing, iQOO Pro 5G ile NEX 3 5G modelleri yer alıyor. Her üç model de, Turbo Write (hızlı yazma) ve HPB teknolojisi gibi performanslarını artıran bir tür yazılım düzeyinde optimizasyon özelliğine sahipler. Listenin dördüncü ve beşinci sıralarını OnePlus, 7T ve 7T Pro modelleri ile alırken, altıncı sırada ASUS ROG Phone II yer alıyor. Yedinci sırada Honor V30 Pro 5G, sekizinci sırada ise Realme X2 Pro modeli bulunuyor. Listenin son iki sıralamasını ise Xiaomi, Black Shark 2 Pro ve Mi 9 Pro 5G modelleri ile almış durumda.

En iyi 10 telefona ait aralık ayı AnTuTu skorları

Listede yer alan modellere ait versiyonlar ve skorlar şu şekilde: