Android’de Yıllardır Olan 6 Yeni iPhone 13 Özelliği

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro, önceki modellere göre kıyaslandığında bazı yeni özellikler ve değişiklikler ile birlikte geliyor. Bunların içinde daha akıcı ekranlar, daha iyi kameralar, daha uzun pil ömrü, daha küçük bir çentik ve daha fazlası bu yenilikler arasında.

Uzun zamandır iPhone kullananlar için bu özellikler büyük bir gelişme olarak gözükebilir. Ancak yeni gelen bu özelliklerin çoğu yıllardır Android telefonlarda mevcut. Birçok yönden bakıldığı zaman Android cihazlar, son çıkan iPhone 13 serisinin önünde. Daha büyük ve çentiği bulunmayan ekranlar, altı kata kadar daha hızlı şarj ve daha fazlası bunların başında geliyor. Aşağıda iPhone 13 serisi ile birlikte gelen ancak uzun zamandır Android cihazlarda olan bazı özellikleri görebilirsiniz.

Yüksek Yenileme Hızına Sahip Ekranlar

Bu yıl iPhone 13 Pro serisinin öne çıkan en önemli özelliklerden birisi 120 Hz ekran yenileme hızına sahip ProMotion ekranıydı. Bu, ekranın yenileme hızını 10 Hz’den 120 Hz’ye kadar otomatik olarak ayarlanmasına izin vererek daha akıcı bir ekran sunmakta.

Ancak Android telefonlar yüksek yenileme hızını 2019’da başlattı. OnePlus 7T o yıl içerisinde 90Hz ekran yenileme hızı ile gelirken, Samsung ise 2020’nin başlarında 120Hz ekran yenileme hızına sahip Galaxy S20 serisini piyasaya sürmüştü.

Daha Küçük Çentik İçeren Ekranlar

iPhone X modeli ile 2017 yılında ekran içerisinde bir çentik çıkararak piyasaya sürülen ilk cihazlar arasında yer almıştı. Bu çentik tasarımının ardından Android cihazlarda da bu çentik tasarımı görülmeye başlandı. Ancak ilk başlangıçlardan birisinin Apple yaptı diye kabul edebiliriz.

2017 yılından günümüze gelirsek Apple bu çentiği iPhone 13 serisine kadar sadece %20 küçültebilmeyi başardı. Bazı Android telefonlara bakıldığında ise çentik tasarımını tamamen kaldırdığını görebiliriz. OnePlus 2018 sonlarında ekrandan çentiği çıkararak ön kamerayı yerleştirebileceği delikli bir tasarıma geçiş yaptı. Bu hareketten sonra Samsung’da 2019 yılında Galaxy S10 serisinde bu tasarıma geçiş yaptı.

Son çıkan söylentilerde, Apple 2022’de iPhone 14 serisinde çentik tasarımını bırakacağı öne sürülüyor. Ancak net bir bilgi yok.

128 GB Dahili Depolama

Apple, iPhone 13 ve iPhone 13 mini ile birlikte uzun yıllar sonunda dahili depolama alanını 128 GB’a çıkarabildi. Bu şirketin son modellerde cömert bir hamlesi gibi görünebilir. Ancak Android cihaz üreten firmalar yıllardır dahili depolama konusunda Apple’ın çok önündeler.

Üstte de olan örnekler gibi OnePlus 2018 yılının sonlarında 6T modeli ile başlayarak 128 GB dahili depolamaya sahip cihazlar sunmaya başladı. Bunun ardından da Samsung 2019 yılında en az 128 GB dahili depolamaya sahip olan amiral gemisi Galaxy S cihazlarını piyasaya sürmeye başladı.

Apple’ın dahili depolama açısından sahip olduğu tek büyük avantaj ise, Android amiral gemisi modellerinde bulunmayan iPhone 13 Pro serisinde seçenek olan bulunan 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunması diyebiliriz.

3x Telefoto Yakınlaştırma

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max’in sunduğu 2,5x yakınlaştırmaya kıyasla 3x optik yakınlaştırma sunan geliştirilmiş bir telefoto kamera ile birlikte gelmekte. Apple, iPhone 13’ün lansman etkinliğinde bu özelliğin üzerinde çok fazla dikkat çekti. Ancak Android telefonlar bir yıldan daha fazla süredir 5-10x optik zoom desteği ile birlikte geliyor.

2018 yılının Ekim ayında piyasaya sürülen Huawei Mate 20 Pro, 3x optik yakınlaştırma ile birlikte gelen ilk Android amiral gemisi modellerinin arasında yer aldı. O zamandan itibaren ise Samsung, Huawei ve OPPO, periskop telefoto kameraları ile 10x’e kadar optik ve 30–100x’e kadar dijital yakınlaştırma sunan cihazlar piyasaya çıkarmaya başladı.

Gece Modu

Apple, bu yıl iPhone 13 Pro modelinde bulunan telefoto kamerasına Gece Modu desteğini ekledi. Apple modellerinde bu özellik yeni ve güzel bir özellik olsa da bu özellik Android cihazlarda geçtiğimiz birkaç yıldır vardı. Samsung, Galaxy S9 ve Note 9’daki telefoto kamera için Gece modu desteğini piyasaya sürülmesinden bir yıl sonrasında yazılım güncellemesi sayesinde 2019 yılının sonlarına doğru eklemişti.

Ayrıca Apple, bu özelliği kullanabilmeniz için eski modellere güncelleme vermemekte. Bunun yerine sizlere bu özellikler için iPhone 13 satın almanızı istiyor.

Sinematik Video Kaydı

iPhone 13 serisinde öne çıkan özelliklerden birisi Sinematik mod video kayıt özelliğiydi. Bu mod sayesinde, yeni iPhone’ların portre fotoğraflarında da olduğu gibi, çekilen videoyu daha belirgin hale getirmek için videoların arka planına bulanıklık eklemesine olanak tanıyor.

Apple’ın iPhone 13 serisinin lansman etkinliğinden söylenenlerin aksine, geçtiğimiz birkaç yıldır Bokeh video kaydı olarak bilinen bir özellik Android cihazlarda aktif olarak kullanılmaktaydı. 2020 yılından itibaren Realme, Oppo ve Xiaomi’nin birçok üst segment ve orta segment modellerinde bu özellik mevcuttu.

iPhone için Üstün Donanım Her Şey Değildir

Yukarıda listelenmiş olan özellikler iPhone’ların donanım açısından Android cihazların gerisinde olduğunu göstermez. Aksine Apple’ın sürekli olarak gelişmekte olan özellikleri ilk çıktığı gibi kullanmayıp kullanıcılar tarafından benimsendiği zaman kullanıcılarına sunmayı tercih ediyor. Şirket, gelişmekte olan özellikleri hızlı bir şekilde benimseme ve ardından cihazlarına bu yenilikleri ekleyerek iyileştirme eğiliminde olan Android telefon üreten firmaların aksine, sonrasında ekleyerek iyileştirme olmadan kullanıcılarına sunuyor.