Android telefonlarda Chrome, Firefox, Opera, Samsung‘un resmi İnternet tarayıcısı ve daha fazlası gibi tarayıcılardan çerezleri temizlemenin ve silmenin çok kolay olduğunu bilmek ilginizi çekebilir. Android telefon tarayıcınızdan çerezleri silmek çevrimiçi gizliliğinizi korumanıza yardımcı olacak ve kötü niyetli üçüncü tarafların Android telefonunuzu kullanırken çevrimiçi hareketlerinizi izlemesini engelleyecektir.

Çerezler, web sitelerini ve çevrimiçi mağazaları ziyaret ettiğinizde Android telefonunuza yüklenen küçük kod parçacıklarıdır. Bu Çerezlerin içeriğini görmezsiniz, ancak mobil işletim sisteminiz bunları tercih ettiğiniz İnternet tarayıcısının kodu içinde tutar. Tarayıcınızın ayarlarında düzenli bir temizleme prosedürü ayarlamadığınız sürece Çerezler telefonunuzda uzun süre kalabilir. Bazen bir tarayıcı, her oturumun sonunda Çerezleri otomatik olarak temizlemenize izin verir, ancak çoğu zaman bunları ara sıra manuel olarak temizlemenizi gerektirir.

İlginizi Çekebilir: Intel vPro 13. Nesil İşlemciler Tanıtıldı

Şirketler belirli veri ölçümlerini izlemek için Çerezleri kullanır ve hepsi kötü değildir. Bazıları birden fazla sitede gezinme alışkanlıklarınızı takip edebilir, ziyaret ettiğiniz web sitelerini, aramalarınızı ve daha fazlasını şirketlere geri bildirebilir. Yakın zamanda Apple, siteler arası izlemeyi engelleme özelliğini etkinleştirerek iOS kullanıcılarının izlenmesini önlemeye yardımcı olmak için harekete geçti. Bu uygulamanın ardından Google da yakında aynı şeyi yapacağını duyurdu. Google daha fazla bilgi yayınladıkça veya özelliğin kullanıma sunulduğunu doğruladıkça, bu makaleyi uygun şekilde güncelleyeceğiz. Bu arada, size Android telefonunuzdan Çerezlere nasıl erişeceğinizi ve bunları nasıl temizleyip sileceğinizi göstereceğiz.

Android’de çerezleri silme

İnternette gezinmek için tercih ettiğiniz tarayıcıya bağlı olarak, çerezleri temizlemenin yolu biraz değişecektir. Burada, çevrimiçi gizliliğinizin kontrolünü ele almanıza ve üçüncü taraf çerezlerini kaldırmanıza olanak tanıyan en popüler Android tarayıcıları için talimatlar sunacağız.

Chrome çerezlerini kaldırın

Android cihazınızda Chrome tarayıcısını açın

Ekranınızın sağ üst köşesindeki üç dikey noktaya dokunun

Görüntülenen menünün alt kısmına doğru “Ayarlar “ı seçin

Ekranınızın yaklaşık ortasında bulunan “Gizlilik ve güvenlik” seçeneğini seçin

Gizlilik ve güvenlik menüsünün en üstündeki “Tarama verilerini temizle” seçeneğini seçin

Tarama Geçmişi – Çerezler ve site verileri – Önbelleğe alınmış görüntüler ve dosyalar arasından temizlemek istediğiniz alanları seçin. Sadece Çerezleri temizlemek istiyorsanız ortadaki seçeneği seçin ve diğerlerini alın. Ya da İnternet tarama geçmişinizi tamamen temizlemek için üçünün de işaretli olduğundan emin olun ve ekranınızın sağ alt köşesindeki mavi “Verileri temizle” düğmesine basın.

Firefox tarayıcısından çerezleri silme

Diğer tarayıcılarda bu dosyaları silmeye benzer şekilde, ekranınızın sağ üst köşesindeki üç dikey nokta simgesini seçin

Açılır menünün alt kısmından “Ayarlar “ı seçin

“Tarama verilerini sil “i seçin

Android telefonunuzdan temizlemek istediğiniz alanları seçin. Çerezler listenin ortasında etiketlenmiştir. Temizlemek istemediğiniz diğer alanların işaretini kaldırın.

Tarama verilerini sil düğmesine basarak seçiminizi onaylayın ve ardından gelen açılır pencerede Sil düğmesine basarak onaylayın.

Samsung İnternet tarayıcısı

Telefon ekranınızın sağ alt köşesindeki üç yatay çubuk simgesini seçin.

Açılır menüdeki Ayarlar seçeneğine dokunun

Gizlilik ve Güvenlik seçeneğini seçin

Kişisel verilerinizin altındaki Tarama Verilerini Sil’e dokunun

Android telefonunuzdan temizlemek istediğiniz alanları seçin ve Verileri Silmek için mavi düğmeye basın. Çıkacak olan açılır pencerede silme işlemini onaylayın.

Diğer İnternet tarayıcılarını kullanan Android telefonlarda çerezleri silmek için işlem yukarıdakilerin aynısıdır. Ana menüyü bulun ve Ayarlar’ı arayın, ardından telefonunuzdaki Gizlilik ve Güvenlik alanına girin. Burada büyük olasılıkla tarama verilerinizi temizlemek için bir seçenek bulacaksınız ve bunun arasında Çerezleriniz temizlenecektir.