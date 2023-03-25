Intel, 13. Nesil Intel Core işlemcilerin tamamından güç alan yeni Intel vPro platformunu tanıttı. Intel, yeni çiplerin özellikle iş dünyası için ve “en kapsamlı güvenliği sunarak sürekli değişen ihtiyaçları” karşılamak üzere geliştirildiğini belirtiyor.

Ek olarak Intel vPro portföyü Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, Panasonic ve Samsung gibi iş ortaklarının 170’ten fazla dizüstü, masaüstü ve giriş tipi iş istasyonunda yer alacak.

Intel vPro 13. Nesil Intel Core performans iyileştirmeleri:

3 yıllık masaüstü bilgisayara kıyasla yüzde 65’e kadar daha hızlı Windows uygulama performansı.

Mevcut bir AMD masaüstü bilgisayara göre çoklu görev sırasında yüzde 45’e kadar daha hızlı içerik oluşturma.

3 yıllık mobil bilgisayara kıyasla 2,3 kata kadar daha hızlı Windows uygulama performansı.

Mevcut bir AMD dizüstü bilgisayara6 kıyasla yüzde 40’a kadar daha hızlı Windows uygulama performansı ve

Apple M2’ye kıyasla yüzde 25’e kadar daha hızlı iş uygulama performansı.

Mevcut bir AMD dizüstü bilgisayara göre iş birliği yaparkenyüzde 58’e kadar daha hızlı rapor oluşturma.

Intel vPro

“Intel’in yeni vPro platformu, silikonun derinliklerine yerleştirilmiş düzinelerce güvenlik özelliği ile kritik tehdit önleme sunarak saldırı yüzeyini 4 yıllık bilgisayarlara kıyasla tahmini yüzde70 oranında azaltmaya yardımcı oluyor. 2 Yeni BT özellikli bellek şifrelemesi de Windows’ta sanallaştırma tabanlı güvenliği oyunun kurallarını değiştirecek bir seviyeye taşıyacak.”

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“Müşteriler, Intel® Tehdit Algılama Teknolojisi ile etkinleştirilmiş uç nokta algılama ve yanıt (EDR) sağlayıcıları ile daha fazla seçeneğe sahip olacak ve en son tehditlerin daha yüksek etkinlikte algılanmasını sağlayacak. Tüm bunların yanı sıra fidye yazılımı ve yazılım tedarik zinciri saldırılarını tespit etmek için yerleşik donanım güvenliğine sahip tek iş platformu olan Intel vPro, sektördeki en kapsamlı güvenlik teklifine sahiptir. ”

“Yeni vPro platformu, yeni Performans çekirdekleri, belirli tekliflerde daha Verimli çekirdekler, Intel Thread Director ile daha akıllı görev sınıflandırması ve Intel Dynamic Tuning Teknolojisi ile daha iyi enerji verimliliği ile hibrit bir mimari sunan 13. Nesil Intel Core işlemcileri temel alıyor. Intel Wi-Fi 6E (Gig+), Thunderbolt™ 4 gibi lider teknolojiler ve akıllı işbirliği gibi üstün deneyimlerle Intel Evo platformunun onaylanmasıyla birlikte Intel vPro cihazları modern iş bilişimi için optimize edilmiştir. “