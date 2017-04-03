Android Windows’u Devirerek Dünya’nın En Popüler İşletim Sistemi Oldu

Bir devrin değişmesine tanıklık ediyoruz. Dünyanın en popüler işletim sistemi Windows’u geçerek Android oldu.

StatCounter’ın verilerine göre Android işletim sistemi, PC, tablet ve akıllı telefonlardaki toplam kullanıma baktığımızda Windows’u küçük bir farkla geçti. Verilere göre, Windows kullanımı %37,91 olurken Android kullanımı %37,93 oldu.

StatCounter’ın CEO’sunun yaptığı açıklamada “Bu teknoloji tarihinde bir kilometre taşı olmakla beraber bir çağında sonudur.” dedi. Ayrıca Windows’un 1980’den beri olan liderliğine de vurgu yapan CEO, sadece 5 yıl önce globaldeki kullanım oranı %2,4 olan Android’in başarısına tekrar değindi.

Tüm bunlara rağmen değinmemiz gereken önemli birkaç açıklama da bulunmakta. İlk olarak StatCounter sadece internete bağlı cihazları baz almakta, bu da az sayıdaki uzmanlık işleri için kullanılan bilgisayarları yok saymış oluyor. İkincisi ve daha önemlisi Windows, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda %84’lük kullanım oranıyla ezici üstünlüğü elinde bulunduruyor.