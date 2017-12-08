Akıllı saatler için Android Wear Oreo dağıtımı başladı

Google’ın akıllı saatler için tasarladığı işletim sistemi “Android Wear” Oreo sürümüne güncellendi. Google, Google+ hesabından platform geliştiricileri sayfasında güncellemenin hazır olduğunu duyurdu.

Google’ın Android ekosistemi telefon,televiyzon,saat,tablet hatta arabalara bile yayılmış durumda. Bu ekosistemin akıllı saatlerde kullanılan versiyonu “Android Wear” ise yapılan son duyuruyla Oreo sürümüne güncellendi. Güncelleme Google+ hesabından platform geliştiricileri sayfasında bildirildi.

Android Wear Oreo versiyonuyla telefonlara kıyasla çok daha az değişiklik getiren Google, yeni sürümde titreşim gücü ayarı, yüzerken veya yağmur yağdığında otomatik devreye giren ıslak ekranın dokunularak kilitlenebilmesi ve Belçika, Çek Cumhuriyeti, El Salvador, Honduras, Nijerya, Paraguay, Portekiz olmak üzere 7 yeni ülke ve dil desteği yeniliklerini getiriyor.

LG Watch Sport güncellendi.

Güncelleme ile Oreo sürümüne ek olarak geliştirilmiş pil tasarrufu, arka plan limiti, bildirim kanalları ve ayarlar uygulaması için arayüz değişiklikleri gibi ek özellikleri içeriyor. LG Watch Sport 2.6.0 sürümüyle Oreo’ya güncellenmiş durumda.

Diğer ürünler içinse Google, güncellemenin şuan hazır olduğunu ve dağıtıma çıkacağını belirtti. Her güncellemede olduğu gibi burada da devreye üreticiler girmekte. Üreticiler kendi cihazları için özelleştirmeleri ve testleri gerçekleştirdikten sonra kullanıcılara yayınlamaya başlayacaktır. Bu da güncellemenin biraz zaman alabileceği anlamına gelmekte.