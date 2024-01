Android Ultra HDR desteği hakkında heyecan veren bir gelişme yaşandı. Android akıllı telefon kullanıcıları, uzun zamandır Snapchat ve benzeri uygulamaların fotoğraf ve videolarının kalitesi konusunda şikayet ediyorlardı. Android 14 ile birlikte, Google’ın CameraX API’sine eklenen Android Ultra HDR görüntü yakalama desteği, fotoğraf deneyimini kökten değiştirebilir. Instagram, Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda Android uyumluluğu artıyor.

Son gelen bilgilere göre Android’in CameraX API’sine Ultra HDR görüntü yakalama desteği eklemesi bekleniyor. Bu, Snapchat ve Instagram gibi üçüncü taraf uygulamaların, Ultra HDR fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. Bu fotoğraflar, yaygın olarak kullanılan JPEG formatı yerine JPEG_R formatında kaydedilecek. Bu yeni format, ekranın UltraHDR veya SDR özelliğine bağlı olarak görüntüleri farklı şekillerde işleyecek.

Peki, bu değişiklik ne anlama geliyor? Öncelikle, Android kullanıcıları artık daha kaliteli fotoğraf ve videolar çekebilecekler. Android Ultra HDR desteği, daha canlı ve detaylı görüntüler elde etmelerini sağlayacak. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamaların da bu özelliği kullanabilmesi, fotoğraf deneyimini daha da zenginleştirecek.

Ancak, Android platformunda yaşanan zorluklar da göz ardı edilmemeli. Birçok farklı üreticinin bulunduğu Android akıllı telefon pazarı, uygulama uyumluluğu konusunda zorluklar yaşatıyor. Bu durum, birçok kamera uygulaması geliştiricisinin, her marka için ayrı kaynak harcamasını gerektiriyor. Ayrıca, artık güncelleme almayan eski Android telefonların yalnızca eski kamera API’lerini desteklemesi, ilerlemeyi yavaşlatıyor.

Google is preparing to add Ultra HDR image capture support to the CameraX API.

This will allow apps that utilize the CameraX API to output images in the new JPEG_R format used for Ultra HDR, on devices running Android 14.

JPEG_R is a new type of JPEG file that can contain a… pic.twitter.com/ef20uxaAm9

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 23, 2024