Android Ultra HDR desteği hakkında heyecan veren bir gelişme yaşandı. Android akıllı telefon kullanıcıları, uzun zamandır Snapchat ve benzeri uygulamaların fotoğraf ve videolarının kalitesi konusunda şikayet ediyorlardı. Android 14 ile birlikte, Google’ın CameraX API’sine eklenen Android Ultra HDR görüntü yakalama desteği, fotoğraf deneyimini kökten değiştirebilir. Instagram, Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda Android uyumluluğu artıyor.

Android Ultra HDR Desteği Üçüncü Taraf Uygulamalara Geliyor, Instagram Fotoğraf Kalitesi Coşacak

Son gelen bilgilere göre Android’in CameraX API’sine Ultra HDR görüntü yakalama desteği eklemesi bekleniyor. Bu, Snapchat ve Instagram gibi üçüncü taraf uygulamaların, Ultra HDR fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. Bu fotoğraflar, yaygın olarak kullanılan JPEG formatı yerine JPEG_R formatında kaydedilecek. Bu yeni format, ekranın UltraHDR veya SDR özelliğine bağlı olarak görüntüleri farklı şekillerde işleyecek.

Peki, bu değişiklik ne anlama geliyor? Öncelikle, Android kullanıcıları artık daha kaliteli fotoğraf ve videolar çekebilecekler. Android Ultra HDR desteği, daha canlı ve detaylı görüntüler elde etmelerini sağlayacak. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamaların da bu özelliği kullanabilmesi, fotoğraf deneyimini daha da zenginleştirecek.

Ancak, Android platformunda yaşanan zorluklar da göz ardı edilmemeli. Birçok farklı üreticinin bulunduğu Android akıllı telefon pazarı, uygulama uyumluluğu konusunda zorluklar yaşatıyor. Bu durum, birçok kamera uygulaması geliştiricisinin, her marka için ayrı kaynak harcamasını gerektiriyor. Ayrıca, artık güncelleme almayan eski Android telefonların yalnızca eski kamera API’lerini desteklemesi, ilerlemeyi yavaşlatıyor.

Google is preparing to add Ultra HDR image capture support to the CameraX API. This will allow apps that utilize the CameraX API to output images in the new JPEG_R format used for Ultra HDR, on devices running Android 14. JPEG_R is a new type of JPEG file that can contain a… pic.twitter.com/ef20uxaAm9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 23, 2024

Bu değişikliklerle birlikte, akıllı telefon kullanıcılarının fotoğrafçılık deneyimi gelişmeye devam ediyor. Ancak, bu gelişmelerin yaygınlaşması ve kullanıcıların tam potansiyellerini keşfetmeleri, uyum ve teknolojik ilerleme konusunda daha fazla çaba gerektirebilir. Sonuç olarak, Android kullanıcıları, donanımın yanı sıra yazılımın da fotoğrafçılık deneyiminde kritik bir rol oynadığını görmeye devam edecekler.

Android Ultra HDR desteği ile beraber Android telefonlar Instagram’da neden kötü fotoğraf çekiyor gibi soruları soran kullanıcıların Android düşük fotoğraf kalitesi sorunlarına çare olacak gibi görünüyor. Eğer üçüncü taraf uygulama geliştiricileri de bu desteği uygulamalarına eklerse, Android telefonlar sosyal medya uygulamaları gibi uygulamalarda çok daha iyi bir performans gösterebilir.

İlginizi Çekebilir: Apple Pencil 3 konum bulma özelliğiyle gelecek

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android Instagram fotoğraf kalitesi iyileşecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!