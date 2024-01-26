Apple, geliştiriciler için yayınladığı iOS 17.4 beta ve iPadOS 17.4 beta ile yeni ürünlerine dair ipuçları veriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, iOS 17.4’ün dahili dosyalarında, Bul uygulaması ile uyumlu bir Apple Pencil 3 kalem aksesuarının geliştirildiği görülüyor. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar kaybettikleri Apple Pencil’i kolayca bulabilecekler. Apple Pencil 3 konum bulma özelliğiyle rakiplerini ezecek.

Yeni iPad Pro ve Apple Pencil 3 için Hazırlıklar Başladı, Apple Pencil 3 Konum Bulma Özelliğiyle Gelecek

Apple Pencil 3’ün özellikleri ve Bul (Find My) uygulamasıyla entegrasyonu hakkında net bilgiler henüz yok. Ancak, yeni Apple Pencil’ın Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisine sahip olup olmayacağı ve Bul ağıyla nasıl çalışacağı merak konusu.

Yangına körükle giden iPadOS 17.4 beta, geliştiricilere uygulamalarını Apple Pencil ile uyumlu hale getirmek için PencilKit API’nin yeni bir sürümünü sunuyor. Bu güncelleme, iPadOS’un daha önceki sürümlerinde bulunmayan fırça ve kalem gibi yeni araçları içeriyor. Apple Pencil 3 selefinden çok daha yetenekli olacak.

Apple’ın PencilKit 3’ü gizli tutması, yeni nesil iPad Pro için özel aksesuarlar üzerinde çalıştığını gösteriyor olabilir. Geçen yıl ortaya atılan bir iddiaya göre, Apple Pencil 3’ün değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağı belirtilmişti. Şimdiyse bu kalemin konum bulma özelliğine sahip olacağı söyleniyor.

Yeni iPad Pro modeli için de heyecan verici gelişmeler var. Söylentilere göre, bu model OLED ekrana, M3 çipe ve hatta belki de MagSafe teknolojisine sahip olacak. iOS 17.4 beta sürümünden elde edilen bilgilere göre, yeni iPad Pro’da ön kamera yatay yönde üst kısıma yerleştirilecek.

Teknoloji analisti Mark Gurman’a göre, Apple’ın yeni iPad’leri Mart ayında duyurması bekleniyor ve iOS 17.4 güncellemesinin de aynı dönemde yayınlanması tahmin ediliyor. Yeni Apple Pencil da doğal olarak bu etkinlikte tanıtılacaktır. Apple cephesi daha önce ucuz Apple Pencil versiyonunu duyurmuştu, Apple Pencil 3 ise tam teşekküllü bir kalem olacak.

Apple hayranlarının merakla beklediği bu yeni ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi özellikleri taşıyacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak, yayınlanan bilgiler, Apple’ın tablet ve aksesuar portföyünü önemli ölçüde güncellemeye hazırlandığını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni stylus kalemi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!