Telefondan TV’ye kablosuz görüntü aktarımı nasıl yapılır? Bu videomuzda, birçok kişinin halihazırda bildiği ancak bilmeyenlerin işine yarayabilecek bir ipucu paylaşıyoruz.

Telefondan TV’ye kablosuz görüntü aktarımı

Akıllı TV’nize telefonunuzdaki YouTube videosunu aktarabilir veya direkt olarak galerinizdeki bir fotoğrafı veya videoyu yansıtabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken TV ve akıllı telefonunuzu aynı Wi-Fi ağına bağlamak, daha sonra ise ilgili menülerden görüntü aktarımı özelliğiyle yansıtmayı seçmek.