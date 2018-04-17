Android Oreo 8 kullanım oranı hızla artıyor

Mobil işletim sisteminin dünya genelindeki cihazlara dağılımını gösteren tablo; Android Oreo 8 kullanım oranı hakkında da güncel bilgi verdi. Google’ın 2018 Nisan ve öncesi için yayımladığı raporda Android Oreo 8 kullanım oranının olukça hızlı bir artış gösterdiği fark ediliyor. Firmanın en yeni işletim sistemi Oreo ay itibari ile dünya genelindeki Android telefonların %4,6’sında yer bulmuş durumda.

Android Oreo 8 kullanım oranı iki ayda 4 kat artmış

Bir önceki sürüm Android 7 Nougat ise %30,8 ile hala liderliğini sürdürüyor. Onu hemen %26’lık oran ile Android 6 Marshmallow izliyor. Daha eski sürümlerde ise hala kalıntılar göze çarpıyor. Örneğin 2014 yılında yayımlanan Lollipop’u şu anda dünyadaki Android kullanıcılarının yaklaşık %23’ü kullanırken, KitKat’ı %10,5’i, Jellybean’i ise %4,5’i kullanıyor. Sonrasında ise IceCream Sandwich ve Gingerbread %0,4 ve %0,3 oranları ile listeyi tamamlıyor.

Şubat ayında yayımlanan raporda Oreo’nun oranı %1,1 ike şimdi %5’e yaklaşmış durumda. Nougat ise %28,5’ten %30,8’e çıkmış. Daha eski versiyonlardan Marshmallow %28,1 iken şimdi %26’ya düşmüş.